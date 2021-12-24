К Новому году каждый задаётся вопросом: что подарить близким на Новый год? «Кур’ер» спросил у случчан, как они выбирают подарки и что приготовили своим родным на праздник.

Ольга Якубович:

«Я всегда очень трепетно отношусь к выбору новогодних подарков. В новогоднюю ночь хочется уделить близким чуть больше своего внимания и заботы, зарядить позитивом на весь последующий год. Я пока ещё точно не определилась с подарками для родных, но очень бы хотелось съездить с ними на интересную экскурсию».

Алексей Сороговец:

«Маме подарю набор конфет ROSHEN. Папа очень любит играть в футбол и в свободное время часто ездит в спортзал на игры, поэтому ему подарю футбольный мяч. Младшей сестре решил подарить набор различных сладостей, так как она их очень любит».

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Полина Клещукевич:

«Маме подарю сертификат в «Милу». Я считаю, что это самый оптимальный вариант. Сестре — что-нибудь из сладкого. Папе ещё ничего интересного не придумала».

Евгений Замороко и Тимур Лисовский:

«Конечно, мы готовим подарки, чтобы был сюрприз для них», — сказали ребята.

Евгений подарит маме цветы, а бабушке — конфеты. А Тимур хочет купить маме духи и что-нибудь из косметики.

Рогаль Елена:

«Ещё ничего не покупала. Обычно это происходит спонтанно, 30 декабря. Подруга вот сказала, что точно хочет в подарок, остальным буду выбирать сама».