На этой неделе в Слуцке набирала обороты подготовка к Новому году. ЖКХ украсило город декором и иллюминацией, предприятия и учреждения вручили своим работникам сладкие подарки, а учреждения культуры подготовили развлечения для взрослых и детей. Мороз тоже внёс свой вклад и позволил залить каток на городском стадионе.

В городе и районе

Жителям Слуцка и Солигорска уже стали выдавать новогодние подарки на работе. Мы попросили читателей прислать фотографии наборов, которые им вручили. Посмотрите, что и где подарили труженикам.

Учреждения культуры Слуцка и Солигорска подготовили праздничные программы для детей. Посмотрите , где и когда будут утренники и представления.

, где и когда будут утренники и представления. Коммунальщики украсили Слуцк к Новому году. В центре города поставили светящиеся деревья и другие фигуры.

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Украсила город и зима — белоснежным покрывалом. Снег начал идти в понедельник. И всю неделю был мороз.

в понедельник. И всю неделю был мороз. В среду, 22 декабря, в микрорайоне «Чехова» открылся магазин «Соседи». Посмотрите, что было в корзинах первых покупателей.

На стадионе в парке с четверга работает каток.

каток. С понедельника, 20 декабря, в Слуцке заработали ёлочные базары — на площадке между Домом быта и универмагом, около остановки «Дом культуры» и на Борисовца, 9 (здание администрации Слуцкого лесхоза).

Газета «Кур’ер» организовала в ТЦ «Маяк» (рядом с магазином TimeOut) новогоднюю фотозону к зимним праздникам. Она находится на первом этаже.

Дед Мороз «Кур’ера» подготовил сюрпризы для десяти детей, которые присылали ему красивые письма с поделками и забавные видео. Он вручит подарки 26 декабря в 18.30 в клубе Parking.

Здоровье

В Слуцком районе выявили циркуляцию гриппа у детей. Вирус подтвердили в лаборатории в Минске. В педиатрическом отделении ЦРБ поставили больше коек. А если вы хотите привиться от гриппа, почитайте, как это сделать в Слуцке.

С 22 декабря в Беларуси отменили требование о самоизоляции для контактов первого и второго уровней. Однако контакты, которых посадили на самоизоляцию до 22 декабря, обязаны соблюдать её до конца срока.

Экономика

Как и предыдущие три года, в 2022-м в Беларуси поднимутся тарифы на коммунальные платежи с 1 января и с 1 июня. Почитайте на сколько.

Происшествия

Помните историю случчанки, сосед которой два раза въехал в её машину? По этому факту возбудили уголовное дело. Расследованием занимается СК.

В Солигорске грабитель вынес из дома пенсионера кнопочный мобильный телефон, двое наручных часов, искусственную ёлку и крышку от унитаза.

кнопочный мобильный телефон, двое наручных часов, искусственную ёлку и крышку от унитаза. В школе в Барановичах около 12.00 в пятницу, 23 декабря, 16-летняя одиннадцатиклассница потеряла сознание на уроке. Школьнице вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть.

Почитать и посмотреть

В своей традиционной предновогодней рубрике «Индекс «Оливье»» «Кур’ер» подсчитал, сколько салатниц этого кушанья могут позволить себе случчане разных профессий на свою среднюю зарплату «грязными».

Подводя итоги года, «Кур’ер» сделал короткое видео про то, как случчане отмечали праздники в 2021 году.

Ко Дню энергетика наш корреспондент прогулялся по улице Энергетиков в Слуцке и подготовил оттуда репортаж. Пишет, что там темно и страшно.

А вот как выглядит тихий зимний день на окраинах Слуцка.