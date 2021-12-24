С 3 января 2022 года автопарк вносит изменения в расписание пяти городских автобусов «по просьбам организаций и жителей города», сообщает «Слуцкі край».

№4 СЭС — Лучники

Время отправления от СЭС перенесут (без изменения расписания на промежуточных остановочных пунктах) с 12.02 на 12.03, с 13.11 на 13.12, с 14.08 на 14.09, с 15.00 на 15.01; с 18.00 на 18.01, 18.53 на 18.54

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№6 Автовокзал — Льнозавод

Время отправления от ДСУ-9 перенесут с 5.00 на 5.10, от конечной остановки — с 5.30 на 5.35.

№6 СЭС — Льнозавод

Время отправления от СЭС перенесут (без изменения расписания на промежуточных остановочных пунктах) с 7.17 на 7.18.

№6 ДСУ-9 — Льнозавод

Время отправления от ДСУ-9 перенесут с 16.00 на 16.05, с 16.30 на 16.35.

№11 Автовокзал — Ивановского

Время отправления от автовокзала перенесут с 9.10 на 9.13, от Ивановского — с 9.27 на 9.30.

№12 СЭС — (микрорайон «Новодворцы») ССК

Время отправления

от СЭС перенесут с 6.48 на 6.45, с 8.00 на 8.04, с 9.03 на 9.02, с 16.11 на 16.12; с 17.11 на 17.12;

время от ССК перенесут с 7.21 на 7.18, с 8.30 на 8.33.

№19 СЭС — Микрорайон «Новодворцы».

Время отправления от конечного СЭС перенесут (без изменения расписания на промежуточных остановочных пунктах) с 10.11 на 10.12, с 13.45 на 13.46.

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