Акция в МТС: смартфон Xiaomi 11T стал доступнее

В салонах связи и интернет-магазине МТС снижены цены на смартфон Xiaomi 11T с объемом памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. По 2 января его можно приобрести со скидкой 100 рублей. В рамках акции «Для всех», независимо от наличия абонентского номера в сети МТС, его стоимость составит от 1399 рублей.

Xiaomi 11T 8/128 ГБ – смартфон с диагональю экрана 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Его дисплей способен отображать более 1 млрд оттенков, а от царапин защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Камера смартфона предоставляет огромные возможности для фото- и видеосъемки. Его основная тройная камера оснащена модулем с разрешением 108 Мп, который позволяет снимать ролики в качестве 8K. Для создания ярких селфи предусмотрена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

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Длительное время автономной работы новинки обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч. А 67-ваттная зарядка позволит быстро зарядить смартфон.

По 2 января смартфон Xiaomi 11T 8/128 ГБ будет доступен со скидкой 100 рублей. Приобрести его в рамках акции «Для всех» можно будет за 1399 рублей. Абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут оформить смартфон в рассрочку. Ежемесячный платеж при покупке в рассрочку на год составит 127,20 рубля, а на два года – 60,90 рубля.

Версию Xiaomi 11T с объемом памяти 8/256 ГБ также можно будет приобрести выгоднее на 100 рублей. Ее стоимость составит 1499 рублей. В рассрочку на год смартфон будет доступен за 136,30 рубля в месяц, а на два года – за 65,20 рубля в месяц.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

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