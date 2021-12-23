В Слуцке на стадионе заработал каток

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В слуцком парке заработал каток. Время работы и фото первых катающихся
Фото: Глеб Рулёв

Физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района сообщает, что с четверга, 23 декабря, на стадионе «Городской» возле здания администрации работает каток.

График работы катка:

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  • пн-пт с 14.00 до 20.00,
  • сб-вс с 12.00 до 20.00.
В Слуцке на стадионе заработал каток
Фото: физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района