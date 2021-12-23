На сколько в Беларуси в следующем году подорожает «коммуналка»

Как и предыдущие три года, в 2022-м в Беларуси поднимутся тарифы на коммунальные платежи с 1 января и с 1 июня. Sputnik сообщает, что соответствующий указ уже подписан.

Тарифы в расчёте на стандартную двухкомнатную квартиру с тремя проживающими в ней при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов (12 рублей 65 копеек по курсу Нацбанка на 23 декабря – Sputnik).

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Повышение произойдёт в два этапа: с 1 января – на жилищно-коммунальные услуги – на 11 рублей 10 копеек (3,92 доллара); с 1 июня – на отопление, свет и газ на цели отопления – на 3 рубля 4 копейки (1,08 доллара).

Власти обещают, что будут оказывать поддержку населению, предоставляя безналичные жилищные субсидии. Обычно такие льготы предоставляются гражданам и семьям, если ежемесячная оплата «коммуналки» превышает пятую часть среднемесячного дохода тех, кто проживает в городе. Для сельчан этот показатель находится на уровне 15%.