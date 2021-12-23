«Кур’ер» подготовил обзор, куда можно сходить с ребёнком во время новогодних праздников в Слуцке и Солигорске.
Слуцк
- 25 декабря. Парад Дедов Морозов и Снегурочек. Маршрут сказочных героев проложен по улице Ленина от Молодёжного центра до Слуцкого городского Дома культуры. Начало запланировано на 16.00. Будет играть духовой оркестр. Около ГДК будет работать рождественская ярмарка.
- Слуцкий городской центр традиционной культуры. Мастерская Дедушки Мороза. Заявки принимаются до 25 декабря. Стоимость — 7 рублей. Телефон для справок: (801795) 3 34 58.
- 26 декабря. Слуцкий городской Дворец молодёжи. Театрализованное представление «Микки Маус: новогодняя миссия». Начало в 11.00. Стоимость — 6 рублей. Телефон для справок: (801795) 4 51 99.
- 26 декабря. Слуцкий ГДК. Театрализованное представление «Новогодняя школа волшебников». Начало в 12.00. Стоимость — 10 рублей. Телефон для справок: (801795) 5 73 26.
- 25 декабря и 1 января. Молодёжный центр. Праздничная дискотека «Новогодний микс». Начало в 19.00. Стоимость — 4 рубля. Телефон для справок: (801795) 2 28 17.
- 1, 2 и 7 января. Молодёжный центр. Театрализованная постановка «В Новый год за сказками». Начало в 13.00. Стоимость — 8 рублей. Детям до 3 лет бесплатно. Телефон для справок: (801795) 2 28 17.
- С 14 декабря, открытая площадка около Слуцкого ГДК. Игровая программа для детей «Новогодние приключения в резиденции у Дедушки Мороза». Стоимость — 5 рублей. Работает по заявкам от учреждений и организаций. Телефон для справок: (801795) 5 73 26.
Солигорск
- 24 декабря (в 16.00), 25 декабря (в 11.00 и 14.00) и 26 декабря (в 11.00, 14.00 и 16.00). Театральный зал Дворца культуры. Новогодний спектакль «Тайны сказочного сундука». Телефоны для справок: (80174) 23 67 05, 24 57 38.
- 24 декабря (17.00 и 19.00), 25 декабря (12.00 и 15.00) и 26 декабря (12.00, 15.00 и 17.00). Фойе Дворца культуры. Новогодняя программа для малышей «Сказочное путешествие во времени». Телефоны для справок: (80174) 23 67 05, 24 57 38.
- С 20 по 30 декабря. Центр творчества детей и молодёжи Солигорского района. Интерактивная новогодняя сказка «Секрет волшебства» (по мотивам пьесы «Волшебная Сила» Анны Богачёвой). Запись по телефонам: (8029) 875 63 97, (80174) 31 39 30.
- 25 декабря. Шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
- 28 и 29 декабря. Концертный зал Солигорской детской школы искусств. Новогодняя сказка «Снежная королева». Телефон для справок: (80174) 23 45 48.
- 31 декабря. Центральная площадь Солигорска. Танцевально-игровая программа для детей и взрослых «Порррычим у ёлки дружно». Начало в 17.00
- Традиционно в Солигорске проводят конкурс «Парад ёлок-2022». В этот раз он пройдёт с 25 декабря 2021 года по 17 января 2022 года. Работы разместятся в сквере около Дворца культуры.