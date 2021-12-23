«Кур’ер» подготовил обзор, куда можно сходить с ребёнком во время новогодних праздников в Слуцке и Солигорске.

Слуцк

25 декабря. Парад Дедов Морозов и Снегурочек. Маршрут сказочных героев проложен по улице Ленина от Молодёжного центра до Слуцкого городского Дома культуры. Начало запланировано на 16.00. Будет играть духовой оркестр. Около ГДК будет работать рождественская ярмарка.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек. Маршрут сказочных героев проложен по улице Ленина от Молодёжного центра до Слуцкого городского Дома культуры. Начало запланировано на 16.00. Будет играть духовой оркестр. Около ГДК будет работать рождественская ярмарка. Слуцкий городской центр традиционной культуры. Мастерская Дедушки Мороза. Заявки принимаются до 25 декабря . Стоимость — 7 рублей. Телефон для справок: (801795) 3 34 58.

. Стоимость — 7 рублей. Телефон для справок: (801795) 3 34 58. 26 декабря. Слуцкий городской Дворец молодёжи. Театрализованное представление «Микки Маус: новогодняя миссия». Начало в 11.00. Стоимость — 6 рублей. Телефон для справок: (801795) 4 51 99.

Слуцкий городской Дворец молодёжи. Театрализованное представление «Микки Маус: новогодняя миссия». Начало в 11.00. Стоимость — 6 рублей. Телефон для справок: (801795) 4 51 99. 26 декабря. Слуцкий ГДК. Театрализованное представление «Новогодняя школа волшебников». Начало в 12.00. Стоимость — 10 рублей. Телефон для справок: (801795) 5 73 26.

Слуцкий ГДК. Театрализованное представление «Новогодняя школа волшебников». Начало в 12.00. Стоимость — 10 рублей. Телефон для справок: (801795) 5 73 26. 25 декабря и 1 января. Молодёжный центр. Праздничная дискотека «Новогодний микс». Начало в 19.00. Стоимость — 4 рубля. Телефон для справок: (801795) 2 28 17.

Молодёжный центр. Праздничная дискотека «Новогодний микс». Начало в 19.00. Стоимость — 4 рубля. Телефон для справок: (801795) 2 28 17. 1, 2 и 7 января. Молодёжный центр. Театрализованная постановка «В Новый год за сказками». Начало в 13.00. Стоимость — 8 рублей. Детям до 3 лет бесплатно. Телефон для справок: (801795) 2 28 17.

Молодёжный центр. Театрализованная постановка «В Новый год за сказками». Начало в 13.00. Стоимость — 8 рублей. Детям до 3 лет бесплатно. Телефон для справок: (801795) 2 28 17. С 14 декабря, открытая площадка около Слуцкого ГДК. Игровая программа для детей «Новогодние приключения в резиденции у Дедушки Мороза». Стоимость — 5 рублей. Работает по заявкам от учреждений и организаций. Телефон для справок: (801795) 5 73 26.

Солигорск