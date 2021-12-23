Ёлка, праздничный стол и, конечно, подарки. Именно их ждут и дети, и взрослые. Оригинальные и долгожданные или, наоборот, неудачные получатели запоминают порой на всю жизнь. Слуцкий психолог Марина Чижик рассказала, какие воспоминания случчан натолкнули её на мысль поговорить о подарках. Как важно правильно выбрать и почему не надо огорчаться, если подарок не понравился.

Подарили швабру

«Перед праздником вспомнила несколько рассказов о подарках, которые люди запомнили надолго, — говорит психолог Марина Чижик. — К примеру, одна женщина, уже пенсионерка, помнит, как от профсоюза в её трудовые годы женщинам подарили швабры. Кто-то воспринял как вещь, нужную в хозяйстве, а кто-то обиделся. Но запомнилось это на всю жизнь.

«Ждала обручальное кольцо»

Моя подруга рассказывала совсем о другом случае. Вроде и подарок был дорогой, но довёл до слёз. «Новый год был испорчен подарком. Я ждала, что парень наконец-то преподнесёт мне обручальное кольцо и сделает предложение. Мы несколько лет жили вместе. Он торжественно достал из-под ёлки коробочку, но там оказалась золотая цепочка. Я не смогла сдержать слёз. Праздника не получилось», — рассказывала она.

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«Сумка хорошая, но тяжёлая»

Моя родственница подарила своей маме сумку — хорошую, дорогую, долго выбирала. Узнала все необходимые предпочтения, а она оказалась для пожилой женщины тяжёлой. «Мама с ней ходит очень редко, а мне обидно», — говорит её дочь.

Чтобы подарок не испортил настроение

Подарок, несомненно, несёт в себе энергетику дарителя. Он многое может сказать о его вкусах, предпочтениях, материальном достатке, а главное — об отношении к тому, кому он делает подарок. Бывает и такое: хочется как лучше, а получается как всегда. Поэтому важно не испортить подарком настроение.

Стоит подумать о том:

Кому дарите. Одно дело, если это близкий человек и вы отлично знаете его предпочтения, ожидания и желания или обсудите заранее. Если принято делать сюрпризы, то делать их нужно человеку, который готов к ним и адекватно реагирует. Мало людей, которые равнодушны к подаркам.

Не дарите дорогие презенты тому, кто не может сделать такой же ответный подарок.

Не всегда удачны будут узконаправленные и специфичные подарки. То, что нравится вам, может совсем не интересовать одаряемого: травяной чай, оленьи рога или даже книга.

Ну и, конечно, самое последнее дело дарить то, что залежалось дома и не нужно самому (картина, статуэтка, туалетная вода или другая косметика). Такие вещи можно отдать, не дожидаясь повода. Человек, которому вы дарите подобное, прекрасно понимает, что вы избавляетесь от ненужного хлама и недостаточно его уважаете.

Суеверия о подарках

Как ни удивительно, но в народе живучи суеверия в отношении подарков. И человек, которому подарили «суеверный» презент, подозревает дарителя в злом умысле.

Не принято дарить тапочки, потому что некоторые верят, что они пророчат похороны, носовые платки — к слезам, острые предметы — влекут ссоры. Дарить зеркала, жемчуг — к неприятностям. Кошелёк без содержимого — к тому, что деньги у одаряемого водиться не будут. Считается, что подаренные часы укорачивают жизнь.

Осторожно следует быть с животными, растениями. Не каждый готов в подарок получить красноухую черепаху, африканскую улитку или голого кота сфинкса. И даже если дома у вас их 10, то есть люди, которые даже смотреть в их сторону не будут.

Что уместно подарить?

1. Близким, друзьям, родным. То, что хочет иметь человек, о чём высказывается, в пределах ваших возможностей. Если подарок крупный, можно помочь в его приобретении материально или подготовиться к его покупке заранее.

2. Коллегам. Можно дарить что-то нейтральное: хороший чай, сладости, символ года, рабочую атрибутику в зависимости от профессии (блокноты, ручки, чайники, кружки, держатели и т.д.).

Если подарок не понравился, то подумайте о внимании, которое человек вам оказал. Обязательно поблагодарите.

Не стоит узнавать судьбу подарка, интересоваться, почему человек им не пользуется, обижаться на него. Это уже его вещь, и он вправе распоряжаться ею, как захочет».