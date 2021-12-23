На Слуцком рынке были сегодня стойкие продавцы овощей и фруктов. Что продавали

Сегодня на Слуцком рынке было пусто. Вероятно, что торговцев овощами и фруктами «выгнал» мороз. Но не всех. Что продавали на рынке в четверг, 23 декабря.

За прилавком стояла тепло одетая женщина. Продавала соленья и домашние заготовки: лечо (0,5 литра) — 4 рубля, капуста квашеная (1 кг) — 4 рубля, рулетики из капусты, фаршированные морковью (1 кг) — 7 рублей.

Другой продавец торговал хурмой — по 3,5 рубля, орехами — по 10-12 рублей за килограмм.

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Стойкой к морозу оказалась и продавец мёда. Гречишный у неё можно было купить за 10 рублей, обычный — за 8 рублей (0,5 литра).