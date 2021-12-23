Кто получит подарок от Деда Мороза и партнёров акции «Письмо Деду Морозу». Список победителей

Газета «Кур’ер» определила победителей акции «Письмо Деду Морозу». В этом году в редакцию было прислано 19 видео и более 20 писем. Всех их было интересно смотреть и читать. Десять авторов писем и видео получат подарки от Деда Мороза и партнёров акции.
Победители акции
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Алиса и Лиза Борисовец
В своих письмах девочки рассказали, что у них много увлечений. Поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. В школе они учатся хорошо и имеют много друзей. В подарок они хотят получить огромного плюшевого мишку и набор для экспериментов. А Дедушке в качестве подарка они преподнесли новогоднюю ёлочку, сделанную из чайных пакетиков и конфет.
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Милана Новик
8-летняя Милана рассказала Дедушке Морозу, что весь год она вела себя отлично. Разрулила все дела, не грубила маме, делала уроки и зависала «Тик-Токе». На Новый год она хочет косметику, лего, «сквиш», пенал со зверюшками. А Дедушке подарила ёлочку с ножками.
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Валерия Неверко
4-летняя Валерия Неверко в своём видеосообщении рассказала, что она уже взрослая. Ей нравится рисовать, лепить, учить английский язык. Она очень любит маму, папу, ну и, конечно, Дедушку Мороза. И в подарок она хочет косметический набор, чтобы красить «ногтики и губки».
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Максим Дубовский
Мальчик снял интересное видео, где свои слова подтверждал действиями. Он помогал маме готовить, делал с папой скворечники, учился писать и много еще другого. Говорит, что родителей слушался, но иногда вредничал. В подарок хочет «лего» и «гоночную тачку».
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Илья Чижик
Илья участвует в акции «Письмо Деду Морозу» уже не в первый раз. Но в этом году он вошел в число победителей. Мальчик нарисовал рисунок, который редакция газеты «Кур’ер» планирует использовать в печатной продукции. В подарок он хочет получить что-то такое, что связано с военной техникой.
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Ренат Алиев
Ренат записал видео для Дедушки, в котором рассказал, что он учится во втором классе, ходит в художественную школу. Поэтому в подарок он хочет получить маркеры для скетчинга. Кстати, Ренат участвовал и в прошлом году, и тоже победил.
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Гордей Тупик
Гордей поблагодарил Дедушку за подарки в прошлом году. Он хочет, чтобы его семья не болела, чтобы братик хорошо сдал экзамен, а у мамы зажила рука.
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Саша Проходский
Свои видео, аж целых два, прислал Дедушке 4-летний Саша из деревни Подлесье. Он обучается на дому и делает это с удовольствием и интересом. В подарок он хочет большую машинку на пульте управления.
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Марина Лобан
Марина прислала интересное и красивое письмо на белорусском языке. А ещё вложила в конверт подарочки для Деда Мороза и Снегурочки – блокнот для тайн и новогодние открытки. В подарок желает получить книги на белорусском языке.
Когда и где будет праздник
Детский утренник состоится в воскресенье, 26 декабря, в 18.30 в клубе Parking (городской парк культуры и отдыха). Приглашаются все участники акции, их родители и партнёры, которые поддержали акцию.
Чтобы подтвердить своё участие в празднике, необходимо позвонить по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).
В программе праздника: игры с детьми, сказочные герои, детская дискотека, сладкий стол, фуршет для родителей. В этот раз количество мест ограничено
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина, 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани
8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 340 17 84.
9. Детский развивающий центр «Лесенка»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 661 15 88.
10. Магазин товаров для праздника «Позитив»
- Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).
- Телефон: 8 029 340 18 67
11. ИП Стрекач Ольга
- Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.
- Телефон: 8 029 305 91 79.
12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM
- Адрес: ул. Ленина, 212А.
- Телефон: 8 029 545 66 22.
13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall
- Адрес: ул. Поселковая, 1б, ул. Парижской Коммуны, 27
- Телефон: 8 044 465 55 05 (кафе «Вояж»), 8 029 302 44 33 (ресторан Voyage Hall).
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