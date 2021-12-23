Кто получит подарок от Деда Мороза и партнёров акции «Письмо Деду Морозу». Список победителей

Газета «Кур’ер» определила победителей акции «Письмо Деду Морозу». В этом году в редакцию было прислано 19 видео и более 20 писем. Всех их было интересно смотреть и читать. Десять авторов писем и видео получат подарки от Деда Мороза и партнёров акции.

Победители акции

Алиса и Лиза Борисовец

В своих письмах девочки рассказали, что у них много увлечений. Поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах. В школе они учатся хорошо и имеют много друзей. В подарок они хотят получить огромного плюшевого мишку и набор для экспериментов. А Дедушке в качестве подарка они преподнесли новогоднюю ёлочку, сделанную из чайных пакетиков и конфет.

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Милана Новик

8-летняя Милана рассказала Дедушке Морозу, что весь год она вела себя отлично. Разрулила все дела, не грубила маме, делала уроки и зависала «Тик-Токе». На Новый год она хочет косметику, лего, «сквиш», пенал со зверюшками. А Дедушке подарила ёлочку с ножками.

Валерия Неверко

4-летняя Валерия Неверко в своём видеосообщении рассказала, что она уже взрослая. Ей нравится рисовать, лепить, учить английский язык. Она очень любит маму, папу, ну и, конечно, Дедушку Мороза. И в подарок она хочет косметический набор, чтобы красить «ногтики и губки».

Максим Дубовский

Мальчик снял интересное видео, где свои слова подтверждал действиями. Он помогал маме готовить, делал с папой скворечники, учился писать и много еще другого. Говорит, что родителей слушался, но иногда вредничал. В подарок хочет «лего» и «гоночную тачку».

Илья Чижик

Илья участвует в акции «Письмо Деду Морозу» уже не в первый раз. Но в этом году он вошел в число победителей. Мальчик нарисовал рисунок, который редакция газеты «Кур’ер» планирует использовать в печатной продукции. В подарок он хочет получить что-то такое, что связано с военной техникой.

Ренат Алиев

Ренат записал видео для Дедушки, в котором рассказал, что он учится во втором классе, ходит в художественную школу. Поэтому в подарок он хочет получить маркеры для скетчинга. Кстати, Ренат участвовал и в прошлом году, и тоже победил.

Гордей Тупик

Гордей поблагодарил Дедушку за подарки в прошлом году. Он хочет, чтобы его семья не болела, чтобы братик хорошо сдал экзамен, а у мамы зажила рука.

Саша Проходский

Свои видео, аж целых два, прислал Дедушке 4-летний Саша из деревни Подлесье. Он обучается на дому и делает это с удовольствием и интересом. В подарок он хочет большую машинку на пульте управления.

Марина Лобан

Марина прислала интересное и красивое письмо на белорусском языке. А ещё вложила в конверт подарочки для Деда Мороза и Снегурочки – блокнот для тайн и новогодние открытки. В подарок желает получить книги на белорусском языке.

Когда и где будет праздник

Детский утренник состоится в воскресенье, 26 декабря, в 18.30 в клубе Parking (городской парк культуры и отдыха). Приглашаются все участники акции, их родители и партнёры, которые поддержали акцию.

Чтобы подтвердить своё участие в празднике, необходимо позвонить по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).

В программе праздника: игры с детьми, сказочные герои, детская дискотека, сладкий стол, фуршет для родителей. В этот раз количество мест ограничено

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

+375 (33) 664 69 36. Instagram

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

+375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55. Instagram

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

+375 (29) 317 43 46. Instagram

5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

+375 (44) 777 33 44. Instagram

6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина, 212.

ул. Ленина, 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани

8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 340 17 84.

8 029 340 17 84. Instagram

9. Детский развивающий центр «Лесенка»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 661 15 88.

8 029 661 15 88. Instagram

10. Магазин товаров для праздника «Позитив»

Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).

улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»). Телефон: 8 029 340 18 67

8 029 340 18 67 Instagram

11. ИП Стрекач Ольга

Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.

павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова. Телефон: 8 029 305 91 79.

8 029 305 91 79. Instagram

12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM

Адрес: ул. Ленина, 212А.

ул. Ленина, 212А. Телефон: 8 029 545 66 22.

8 029 545 66 22. Instagram

13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall