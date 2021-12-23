Газета «Кур’ер» организовала в ТЦ «Маяк» (рядом с магазином TimeOut) новогоднюю фотозону к зимним праздникам. Она находится на первом этаже. Сделала её для читателей слуцкий декоратор Яна Князева.

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