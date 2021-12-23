«Кур’ер» попросил читателей прислать фото новогодних подарков, которые выдавали работникам на предприятиях Слуцка и Солигорска. Посмотрите, что нам прислали.

УПП «Нива», Солигорск

Управляющая компания «Нива-Холдинга» в Солигорске, судя по фото, подарила своим работникам не только наборы сладостей, но и сыр камамбер, кофе, французский паштет с фуа-гра, варенье из грецких орехов и сыровяленую колбасу.

Реклама

Слуцкий хлебозавод

Вот такие подарки вручил своим работникам Слуцкий хлебозавод. На первой фотографии — презент для взрослых, на второй — для детей.

Слуцкий сыродельный комбинат

На фото ниже — подарок для слуцких сыроделов, сладкий набор фирмы «Коммунарка». В комментариях написали, что сыркомбинат — это одно из немногих предприятий в Слуцке, где подарок дают всем работникам и ещё на каждого ребёнка до 14 лет.

«Беларуськалий»

Вот такие «фонарики» и сертификаты подарили работникам солигорского калийного гиганта.

Фонарики светят по-настоящему.

Слуцкое управление по образованию

Один из читателей прислал подробный список конфет, которые подарили работникам сферы образования в Слуцке. Все сладости — белорусского производства.