От 1679 до 4300 евро. Где и сколько можно заработать в Германии с дипломом о профобучении

Для хорошо оплачиваемой работы в ФРГ необязательно заканчивать универси­тет. Новое исследование показывает, что прилич­ный заработок может обеспечить и диплом о профобучении. Какие перспективы даёт среднее образование?

Кёльнский институт немецкой экономики (IW) проанализировал данные об уровне зарплат в Германии, которые собирает Федеральное агентство по труду. В фокусе внимания были специалисты до 30 лет со средним специальным образованием, которое в ФРГ можно получить в рамках профобучения. Учёные сосредоточились на базовой квалифи­кации — в исследование не вошли те, кто получил звание мастера, техника или диплом бакалавра. Так какие же профессии самые доходные?

У кого зарплата ниже средней

Сразу отметим, что с дипломом вуза уровень зарплат в Германии выше, чем без него. Но и окончание профучилища может обеспечить приличный доход.

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В 2020 году средняя зарплата молодых специалистов с дипломом профучилища, занятых на полную ставку, составляла 2900 евро (брутто) в месяц. Начнём с менее «хлебных» профессий. Хуже всего оплачи­вается труд парикмахе­ров — 1679 евро.

Кроме того, предложение здесь превышает спрос: на почти 120 ищущих работу приходится 100 вакансий. Сравнительно низкую зарплату получают специалисты по уходу за животными (2100 евро), фотографы (2000 евро), а также видео- и киномонтажёры (около 2500 евро), при том что эта профес­сия пользуется большой популярностью у выпускников школ.

Невысокие доходы также ожидают обладателей среднего образования в сфере гастрономии, гостиничного бизнеса и торговли, включая пекарни и кондитер­ские. Например, продавец в булочной может рассчитывать на 1800 евро в месяц. Кроме того, к числу представителей самых низкооплачиваемых специальностей относятся повара и пекари, специалисты в сфере животноводства и помощники ветврача.

Высокооплачиваемые профессии: топ-20

Чуть выше средней зарплаты у молодых айтишников без высшего образова­ния. Так, разработчики софта получают около 3200 евро, а инфор­матики — 3340 евро в месяц. Примерно посередине в рейтинге находятся секретари, воспитатели, водители, маляры, строители, слесари и сантехники.

В списке самых доходных профессий лидируют плановики производства и управляющие производственными процессами. Их средняя зарплата составляет 4300 евро до вычета налогов. Лишь немного уступают им авиатехники — 4200 евро. На высокую оплату труда можно рассчитывать в сфере страховых и финансовых услуг. На четвёртом месте в рейтинге доход­ности — специалисты по химическим техноло­гиям и фарма­техники. Замыкают пятёрку профессий с самыми высокими зарплатами специалисты по ­пожар­ной безопасности. Они получают около 4000 евро в месяц.

К другим профессиям с зарплатой выше средней и кадровым дефицитом относятся специалисты по производственной электротехнике и автоматизации. В целом половину из 20 самых высокоопла­чиваемых профессий представляют сферы металлообрабаты­вающей и электротехнической промышленности.

Есть в топ-20 и медики, а точнее, ассистенты хирурга. Их средняя зарплата — 3937 евро. Специалисты по уходу за больными и престарелыми получают в среднем на 500 евро меньше. Относительно хорошие доходы также у банковских работников (3600 евро).

Интерактивная карта зарплат

На основе полученных результатов исследова­тели из Института немецкой экономики создали интерактивную карту, которая содержит данные по зарплатам с разными уровнями квалификации, что позволяет сравнить доходы. Выбрав опцию Mit Ausbildung, то есть с дипломом профучилища, а также задав профессию в поисковике или наведя мышку на одну из точек на карте, можно увидеть среднюю зарплату обладателя профессии.

При этом учёные отмечают, что заработная плата не является решающим фактором при выборе профессии — для молодых немцев большее значение имеют возможности профессиональной реализации, известность и социальный статус профессии (насколько она соответствует представлению о социальном положении).

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ