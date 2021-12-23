Максим, житель Слуцка, в среду, 22 декабря, позвонил в редакцию «Кур’ера» с вопросом про странную, на его взгляд, новогоднюю композицию в центре Слуцка. «А вы ничего подозрительного не заметили?» — спросил он и обосновал своё мнение.

«Вам не кажется странным, что рядом со Снегурочкой не Дед Мороз? — сказал Максим. — Вы знаете, как выглядит Дед Мороз и Санта-Клаус? Это два разных персонажа. Почему у нас в Слуцке рядом со Снегурочкой Санта-Клаус, я просто не могу понять. Все называют его, и в прессе местной тоже, Дедом Морозом. Но это явно не он.

Дед Мороз на оленях не ездит. У него тройка лошадей. У нашего Деда Мороза — красивая длинная шуба, подпоясанная кушаком, шапка, отороченная мехом, рукавицы, валенки и посох. А у Санта-Клауса — короткий кафтан, красные штаны, колпак с помпоном, сапоги. Борода Санты короче, чем у Деда Мороза. По всем признакам в Слуцке установлен именно Санта-Клаус. Но почему тогда рядом с ним Снегурочка — спутница Деда Мороза? Всё смешали. Почему на это никто не обращал внимания? Непонятно.

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Можно, конечно, считать, что это «достопримечательность» нашего города — Санта-Клаус вместе со Снегурочкой. Хотя немного обидно за неё и Деда Мороза. Очень любят и дети, и взрослые возле этой композиции фотографироваться. Сколько уже сделано фото. Через десятилетия люди будут смотреть эти снимки и смеяться.

Опасно что? Дети смотрят, и у них происходит подмена понятий. Это, например, как кружка и чашка, вроде похожи, но разные. Думаю, что так и в остальном. Из-за этого у детей могут быть трудности в жизни.

Мне интересно, что думают по этому создатели композиции и жители нашего города?»

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