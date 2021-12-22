Сдавать экзамен в ГАИ можно будет не только на «механике», но и на «автомате». Что нового в законе «О дорожном движении»

Национальный правовой интернет-портал Беларуси во вторник, 21 декабря, опубликовал изменения, вносимые в закон «О дорожном движении», пишет «Интерфакс-Запад».

Нововведения, за некоторым исключением, вступят в силу с 22 сентября 2022 года.

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В частности, станет возможна сдача экзамена в ГАИ на автомобиле с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении будут ставить соответствующую отметку о возможности управления транспортными средствами без механической трансмиссии.

Также будут выдавать международное водительское удостоверение в соответствии с требованиями Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин. К ним отнесут снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы. Право управления данными средствами будет предоставляться с 17 лет. Проходить подготовку, чтобы сдать квалификационные экзамены, не потребуется. При этом лицо должно быть допущено по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной.

Новый закон упраздняет необходимость согласовывать с ГАИ маршруты, на которых обучают будущих водителей. Однако МВД будет определять перечень участков дорог, на которых такое обучение запрещено.