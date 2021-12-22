Большинство белорусских семей предпочитают проводить новогодний вечер дома с семьёй или друзьями. Этот праздник многие традиционно отмечают в одном и том же месте. Но что делать, если хочется чего-нибудь необычного. «Кур’ер» подобрал несколько нестандартных вариантов, которые наверняка надолго смогут разнообразить праздник.

1. В поезде на самом длинном маршруте Беларуси

Известная новогодняя примета гласит: как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Тогда почему бы этот Новый год не встретить, путешествуя на поезде. Можно выбрать, например, самый длинный железнодорожный маршрут Беларуси — Полоцк–Брест — протяжённостью 900 км. Маршрут проходит через четыре области: Витебскую, Могилёвскую, Гомельскую и Брестскую.

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С семьёй или друзьями можно выкупить отдельное купе. Билеты на 31 декабря ещё есть. Стоимость проезда в купейном вагоне из Полоцка в Брест — 33,13 рубля. Но не обязательно ехать весь маршрут, можно подобрать другие варианты. В расписании поездов из Минска в Полоцк, Брест или Гродно есть те, которые отправляются поздно вечером. Заветные 12 раз часы пробьют под стук колёс. Стоимость их в среднем 15 рублей.

А 1 января наступившего года вы проведёте, гуляя по улицам нового для себя города. Неважно, это будет Брест или Полоцк, но примета начнёт действовать сразу.

2. В Беловежской пуще в гостях у Деда Мороза

Национальный парк «Беловежская пуща» – место уникальное, первые сведения о нём появились в 983 году. Территория более 150 гектаров, привлекает сюда ежегодно до 200 тысяч туристов.

В 2003 году здесь открылась резиденция Деда Мороза и Снегурочки, которая со временем стала главным новогодним маршрутом. Взрослые и дети спешат в пущу не только для того, чтобы увидеть Деда Мороза, а именно за необычной атмосферой сказки и праздника на свежем воздухе, в лесу. Украшение резиденции — самая большая в Европе ёлка в новогоднем убранстве. Её высота — 45 метров, а возраст — 120 лет.

Встретить Новый год в Беловежской пуще будет интересно тем, кто устал от городского шума и суеты. Поблизости к заповеднику расположено множество усадебных домиков, в которых можно остановиться. Стоимость 1-2-дневного тура — в среднем 100 рублей, в зависимости от вида транспорта, количества экскурсий и питания.

3. Активный отдых на лыжах

Встреча Нового года на горнолыжном курорте — это то, что вы не забудете никогда. Для этого не обязательно ехать в Карпаты, есть варианты и поближе. Горнолыжных курортов в Беларуси больше, чем может показаться. Самые популярные — «Силичи», «Раубичи» и «Логойск».

На всех курортах спектр услуг примерно одинаков: есть весь необходимый инвентарь напрокат, гостиница, баня и другое. В некоторых местах предлагают и новогоднюю программу с ведущим, живым звуком и аниматорами. Для взрослого пребывание (без проживания) обойдётся от 200 рублей, с проживанием — от 270 рублей.