Санитарно-эпидемиологической службой изъято из обращения более 22 тысяч литров небезопасных стеклоомывающих жидкостей. Об этом «Кур’еру» рассказали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Специалисты пояснили, что ежегодно в холодное время года специалисты госсаннадзора проводят лабораторный контроль стеклоомывающих жидкостей для автомобилей. Исследуется содержание в них метанола (он же – метиловый спирт, метилгидрат).
Что такое метанол
Метанол — токсичное вещество, не имеет характерного запаха, а по вкусу он неотличим от этилового спирта. При вдыхании или проникновении через неповреждённую кожу, а особенно при употреблении внутрь, вызывает острое отравление.
О результатах проверок
Только в ноябре-декабре текущего года в Беларуси пресечена реализация свыше 4 тысяч единиц небезопасной продукции объёмом порядка 22 тысяч литров.
Как показали результаты лабораторных исследований, концентрация метанола в стеклоомывателях в некоторых случаях достигала 30% при норме не более 0,05%.
Какие жидкости запрещены
Всего за 2021 год санитарно-эпидемиологической службой Беларуси запрещён ввоз и обращение 13 наименований стеклоомывающих жидкостей (в основном зарубежного производства). Ознакомиться с информацией о небезопасной продукции можно здесь.
Внимание: «Антилёд»
В торговле продаются различные антиобледенительные жидкости, в основном с названием «Антилёд». Они не предназначены для использования в качестве стеклоомывателя автомобилей, так как в своём составе содержат метиловый спирт.
Но зачастую ёмкости и цвет подобных жидкостей по внешнему виду не отличаются от автомобильных стеклоомывателей. Используется и схожий дизайн этикетки. Информация на маркировке свидетельствует о том, что средство безопасно для лакокрасочных изделий, предназначено для очистки снега, наледи с металлических, пластиковых, бетонных и других покрытий и поверхностей.
Для безопасности рекомендуем отказаться от приобретения стеклоомывающих жидкостей в неустановленных для торговли местах, изучать информацию на упаковке (этикетке).
На ней должны быть:
- сведения о производителе с указанием адреса,
- название продукции, её назначение (должна быть исключительно для использования в транспортных средствах),
- состав (не допускается наличие метанола),
- также соответствие техническим условиям, по которым продукция
изготовлена,
- сроки годности и меры предосторожности при её использовании.