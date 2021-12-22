Санитарно-эпидемиологической службой изъято из обращения более 22 тысяч литров небезопасных стеклоомывающих жидкостей. Об этом «Кур’еру» рассказали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Специалисты пояснили, что ежегодно в холодное время года специалисты госсаннадзора проводят лабораторный контроль стеклоомывающих жидкостей для автомобилей. Исследуется содержание в них метанола (он же – метиловый спирт, метилгидрат).

Что такое метанол

Метанол — токсичное вещество, не имеет характерного запаха, а по вкусу он неотличим от этилового спирта. При вдыхании или проникновении через неповреждённую кожу, а особенно при употреблении внутрь, вызывает острое отравление.

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О результатах проверок

Только в ноябре-декабре текущего года в Беларуси пресечена реализация свыше 4 тысяч единиц небезопасной продукции объёмом порядка 22 тысяч литров.

Как показали результаты лабораторных исследований, концентрация метанола в стеклоомывателях в некоторых случаях достигала 30% при норме не более 0,05%.

Какие жидкости запрещены

Всего за 2021 год санитарно-эпидемиологической службой Беларуси запрещён ввоз и обращение 13 наименований стеклоомывающих жидкостей (в основном зарубежного производства). Ознакомиться с информацией о небезопасной продукции можно здесь.

Внимание: «Антилёд»

В торговле продаются различные антиобледенительные жидкости, в основном с названием «Антилёд». Они не предназначены для использования в качестве стеклоомывателя автомобилей, так как в своём составе содержат метиловый спирт.

Но зачастую ёмкости и цвет подобных жидкостей по внешнему виду не отличаются от автомобильных стеклоомывателей. Используется и схожий дизайн этикетки. Информация на маркировке свидетельствует о том, что средство безопасно для лакокрасочных изделий, предназначено для очистки снега, наледи с металлических, пластиковых, бетонных и других покрытий и поверхностей.

Для безопасности рекомендуем отказаться от приобретения стеклоомывающих жидкостей в неустановленных для торговли местах, изучать информацию на упаковке (этикетке).

На ней должны быть: