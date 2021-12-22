В Беларуси ограничили доступ к сайту «Витебский курьер news»

Прокурор Витебской области постановил ограничить доступ к сайту «Витебский Курьер news», поскольку обнаружил в деятельности этого ресурса нарушения законов «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремизму», сообщает Генпрокуратура.

«В частности, при проверке установлены факты публикации интернет-сайтом информации, порочащей деловую репутацию и дискредитирующей государственные органы и их должностных лиц, а также иных запрещённых сведений, способных нанести вред национальным интересам Республики Беларусь. Материалы были направлены на популяризацию и пропаганду экстремистской деятельности», — пишет прокуратура.

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Согласно Википедии, «Витебский Курьер» — информационно-публицистическое издание в Витебской области, существующее с 1989 года.