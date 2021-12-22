В Слуцком районе выявили циркуляцию гриппа у детей. Медики настоятельно рекомендуют прививаться против этого вируса.

Как рассказала «Кур’еру» Татьяна Дробуш, начальник отдела по внебюджетной деятельности Слуцкой ЦРБ, сейчас есть в наличии много вакцины «Гриппол плюс» (Россия). Французской «Ваксигрип Тетра» нет и не будет.

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Кто может рассчитывать на вакцину бесплатно

Дети до трёх лет и пожилые люди;

беременные женщины;

лица с хронической патологией, иммунодефицитами и иммуносупрессией;

медработники;

педагоги;

работники общепита;

работники сферы обслуживания и торговли;

работники транспортной сферы;

работники сферы энергосбережения и связи;

работники ЖКХ;

воспитанники дошкольных учреждений;

дошкольники, учащиеся колледжей и лицеев.

Вакцинацию против гриппа проводят в кабинете №215 (расположен в здании взрослой поликлиники на 2-м этаже). Стоимость услуги — 12,69 рубля.

Предварительно надо сходить на приём к участковому терапевту, который осмотрит и примет решение о вакцинации, если не обнаружит противопоказаний. Это аллергические реакции на куриный белок и компоненты гриппозных вакцин, острые лихорадочные состояния и период обострения хронических заболеваний, тяжёлые осложнения на предшествующую прививку аналогичной вакциной. Возраст и наличие хронических заболеваний являются показанием к вакцинации.

Как оплатить вакцинацию

Оплатить вакцинацию можно через ЕРИП. Как провести платёж — выбрать последовательно:

пункт «Система «РАСЧЕТ» (ЕРИП)»;

вкладку «Соцобслуживание, здравоохранение»;

вкладку «Здравоохранение»;

вкладку «Больница»;

вкладку «Минская область»;

вкладку «Слуцкая ЦРБ»;

вкладку «Медицинские услуги»;

ввести код услуги 004 (примечание — иммунизация взрослая);

ввести фамилию, имя, отчество;

ввести сумму к оплате;

проверить корректность информации;

совершить платёж.

Если оплачивать услугу в кассе банка, то надо сообщить

кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчёт» (ЕРИП).