В Слуцком районе выявили циркуляцию гриппа у детей. Медики настоятельно рекомендуют прививаться против этого вируса.

Как рассказала «Кур’еру» Татьяна Дробуш, начальник отдела по внебюджетной деятельности Слуцкой ЦРБ, сейчас есть в наличии много вакцины «Гриппол плюс» (Россия). Французской «Ваксигрип Тетра» нет и не будет.

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Кто может рассчитывать на вакцину бесплатно

  • Дети до трёх лет и пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • лица с хронической патологией, иммунодефицитами и иммуносупрессией;
  • медработники;
  • педагоги;
  • работники общепита;
  • работники сферы обслуживания и торговли;
  • работники транспортной сферы;
  • работники сферы энергосбережения и связи;
  • работники ЖКХ;
  • воспитанники дошкольных учреждений;
  • дошкольники, учащиеся колледжей и лицеев.

Вакцинацию против гриппа проводят в кабинете №215 (расположен в здании взрослой поликлиники на 2-м этаже). Стоимость услуги — 12,69 рубля.

Предварительно надо сходить на приём к участковому терапевту, который осмотрит и примет решение о вакцинации, если не обнаружит противопоказаний. Это аллергические реакции на куриный белок и компоненты гриппозных вакцин, острые лихорадочные состояния и период обострения хронических заболеваний, тяжёлые осложнения на предшествующую прививку аналогичной вакциной. Возраст и наличие хронических заболеваний являются показанием к вакцинации.

Как оплатить вакцинацию

Оплатить вакцинацию можно через ЕРИП. Как провести платёж — выбрать последовательно:

  • пункт «Система «РАСЧЕТ» (ЕРИП)»;
  • вкладку «Соцобслуживание, здравоохранение»;
  • вкладку «Здравоохранение»;
  • вкладку «Больница»;
  • вкладку «Минская область»;
  • вкладку «Слуцкая ЦРБ»;
  • вкладку «Медицинские услуги»;
  • ввести код услуги 004 (примечание — иммунизация взрослая);
  • ввести фамилию, имя, отчество;
  • ввести сумму к оплате;
  • проверить корректность информации;
  • совершить платёж.

Если оплачивать услугу в кассе банка, то надо сообщить
кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчёт» (ЕРИП).