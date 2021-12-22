В Слуцком районе выявили циркуляцию гриппа у детей. Медики настоятельно рекомендуют прививаться против этого вируса.
Как рассказала «Кур’еру» Татьяна Дробуш, начальник отдела по внебюджетной деятельности Слуцкой ЦРБ, сейчас есть в наличии много вакцины «Гриппол плюс» (Россия). Французской «Ваксигрип Тетра» нет и не будет.
Кто может рассчитывать на вакцину бесплатно
- Дети до трёх лет и пожилые люди;
- беременные женщины;
- лица с хронической патологией, иммунодефицитами и иммуносупрессией;
- медработники;
- педагоги;
- работники общепита;
- работники сферы обслуживания и торговли;
- работники транспортной сферы;
- работники сферы энергосбережения и связи;
- работники ЖКХ;
- воспитанники дошкольных учреждений;
- дошкольники, учащиеся колледжей и лицеев.
Вакцинацию против гриппа проводят в кабинете №215 (расположен в здании взрослой поликлиники на 2-м этаже). Стоимость услуги — 12,69 рубля.
Предварительно надо сходить на приём к участковому терапевту, который осмотрит и примет решение о вакцинации, если не обнаружит противопоказаний. Это аллергические реакции на куриный белок и компоненты гриппозных вакцин, острые лихорадочные состояния и период обострения хронических заболеваний, тяжёлые осложнения на предшествующую прививку аналогичной вакциной. Возраст и наличие хронических заболеваний являются показанием к вакцинации.
Как оплатить вакцинацию
Оплатить вакцинацию можно через ЕРИП. Как провести платёж — выбрать последовательно:
- пункт «Система «РАСЧЕТ» (ЕРИП)»;
- вкладку «Соцобслуживание, здравоохранение»;
- вкладку «Здравоохранение»;
- вкладку «Больница»;
- вкладку «Минская область»;
- вкладку «Слуцкая ЦРБ»;
- вкладку «Медицинские услуги»;
- ввести код услуги 004 (примечание — иммунизация взрослая);
- ввести фамилию, имя, отчество;
- ввести сумму к оплате;
- проверить корректность информации;
- совершить платёж.
Если оплачивать услугу в кассе банка, то надо сообщить
кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчёт» (ЕРИП).