В Слуцком районе выявили циркуляцию гриппа у детей. Вирус подтвердили в лаборатории в Минске.

Об этом сообщает «Слуцкі край» со ссылкой на Павла Кучко, главного государственного санитарного врача Слуцкого района.

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Сезонный подъём заболеваемости гриппом обычно приходится на январь-февраль, в этом году заболевания начинали выявляться уже в конце осени, рассказали в пресс-службе Минздрава.

«В сезоне 2020/2021 годов заболеваемость была весьма низкой. Эксперты это связывают с активным соблюдением мер респираторного этикета, дистанцирования, а также с высоким охватом вакцинацией в стране, — сообщили в ведомстве. — В Республике Беларусь охват вакцинацией против гриппа в минувшем году составил более 40% населения. А в нынешнем — сезоне 2021/2022 года следует быть готовым к тому, что заболеваемость гриппом у детей может быть значительной».

В Слуцкой больнице увеличили коечный фонд педиатрического отделения для оказания стационарной помощи детям, добавили в Минздраве.

В ТЕМУ. Сколько стоит привиться против гриппа в Слуцке. Кто это может сделать бесплатно.