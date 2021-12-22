Встретила на днях бывшую коллегу. Работает в одном из учреждений под Слуцком. Она из семьи с католическим вероисповеданием. Женщина с обидой в голосе рассказала:

«25 декабря государственный праздник. Всегда отмечаем наше Рождество. В этом году директор предложила поработать в этот день на нашем объекте. Себе дороже у нас возражать начальству, но, интересно, кто-нибудь подумал, что родители — католики — в этот день должны быть с детьми? Подумали, что это семейный праздник? Хочется знать, а вышестоящая структура во главе с начальником тоже будет работать?»

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