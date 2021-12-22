Что ждёт детей и взрослых на новогоднем празднике от «Кур’ера» в клубе Parking

Новый год всё ближе. И подведение итогов новогодней акции «Письмо Деду Морозу» — тоже. Детский утренник состоится в воскресенье, 26 декабря, в 18.30 в клубе Parking (городской парк культуры и отдыха). Приглашаются все участники акции, их родители и партнёры, которые поддержали акцию.



Имена победителей, кто получит подарки от Деда Мороза, будут опубликованы в четверг, 23 декабря. Чтобы подтвердить своё участие в празднике, необходимо позвонить по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).

В программе праздника: игры с детьми, сказочные герои, детская дискотека, сладкий стол, фуршет для родителей. В этот раз количество мест ограничено.

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Пока мы занимаемся организацией праздника, дети продолжают присылать нам письма со своими рассказами. Вот что они пишут.

Алиса Борисовец

Здравствуй, Дедушка Мороз! Мне 7 лет. Я учусь в первом классе. В школе у меня много друзей и очень добрая учительница. Я занимаюсь танцами и пением.

Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения. И пусть твоя работа приносит тебе радость. Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу получить набор для экспериментов.

Милана Новик

Мне 8 лет. В этом году вела себя на «отлично».

Целый год была девочкой приличной. Разрулила все дела, не грубила маме, уроки делала всегда и в «Тик-Токе» зависала. Я хочу, чтобы в этом году все были здоровыми. В этом году я хочу, чтобы ты мне подарил косметику, лего, «сквиш», пенал со зверюшками.

Лёша

Я хожу в первый класс, учусь хорошо. И ещё я занимаюсь скалолазанием. Я целый год старался вести себя хорошо. Помогал бабушке собирать и возить картошку. Маме я помогал пылесосить.

Дедушка Мороз, я мечтаю о железной дороге. Подари мне, пожалуйста. Я буду очень рад этому подарку. Я его очень жду.

Лиза Борисовец

Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне 10 лет. Я занимаюсь пением и играю на цимбалах. Я уже становилась лауреатом всех степеней, получила много дипломов и медалей. Ещё я хожу в модельную школу. Мне нравится позировать, заниматься дизайном. В будущем я хочу стать моделью. Стараюсь учиться хорошо, хотя кроме «9» и «10» у меня есть другие оценки. Я мечтаю получить огромного плюшевого мишку. Желаю всем счастья и успехов в Новом году.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

+375 (33) 664 69 36. Instagram

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

+375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55. Instagram

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

+375 (29) 317 43 46. Instagram

5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

+375 (44) 777 33 44. Instagram

6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина, 212.

ул. Ленина, 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани

8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 340 17 84.

8 029 340 17 84. Instagram

9. Детский развивающий центр «Лесенка»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 661 15 88.

8 029 661 15 88. Instagram

10. Магазин товаров для праздника «Позитив»

Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).

улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»). Телефон: 8 029 340 18 67

8 029 340 18 67 Instagram

11. ИП Стрекач Ольга

Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.

павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова. Телефон: 8 029 305 91 79.

8 029 305 91 79. Instagram

12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM

Адрес: ул. Ленина, 212А.

ул. Ленина, 212А. Телефон: 8 029 545 66 22.

8 029 545 66 22. Instagram

13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall