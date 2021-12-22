Что ждёт детей и взрослых на новогоднем празднике от «Кур’ера» в клубе Parking

Новый год всё ближе. И подведение итогов новогодней акции «Письмо Деду Морозу» — тоже. Детский утренник состоится в воскресенье, 26 декабря, в 18.30 в клубе Parking (городской парк культуры и отдыха). Приглашаются все участники акции, их родители и партнёры, которые поддержали акцию.
Имена победителей, кто получит подарки от Деда Мороза, будут опубликованы в четверг, 23 декабря. Чтобы подтвердить своё участие в празднике, необходимо позвонить по телефону (8 033) 318 99 30 (Виктория).
В программе праздника: игры с детьми, сказочные герои, детская дискотека, сладкий стол, фуршет для родителей. В этот раз количество мест ограничено.
Пока мы занимаемся организацией праздника, дети продолжают присылать нам письма со своими рассказами. Вот что они пишут.
Алиса Борисовец
Здравствуй, Дедушка Мороз! Мне 7 лет. Я учусь в первом классе. В школе у меня много друзей и очень добрая учительница. Я занимаюсь танцами и пением.
Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения. И пусть твоя работа приносит тебе радость. Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу получить набор для экспериментов.
Милана Новик
Мне 8 лет. В этом году вела себя на «отлично».
Целый год была девочкой приличной. Разрулила все дела, не грубила маме, уроки делала всегда и в «Тик-Токе» зависала. Я хочу, чтобы в этом году все были здоровыми. В этом году я хочу, чтобы ты мне подарил косметику, лего, «сквиш», пенал со зверюшками.
Лёша
Я хожу в первый класс, учусь хорошо. И ещё я занимаюсь скалолазанием. Я целый год старался вести себя хорошо. Помогал бабушке собирать и возить картошку. Маме я помогал пылесосить.
Дедушка Мороз, я мечтаю о железной дороге. Подари мне, пожалуйста. Я буду очень рад этому подарку. Я его очень жду.
Лиза Борисовец
Здравствуй, Дедушка Мороз. Мне 10 лет. Я занимаюсь пением и играю на цимбалах. Я уже становилась лауреатом всех степеней, получила много дипломов и медалей. Ещё я хожу в модельную школу. Мне нравится позировать, заниматься дизайном. В будущем я хочу стать моделью. Стараюсь учиться хорошо, хотя кроме «9» и «10» у меня есть другие оценки. Я мечтаю получить огромного плюшевого мишку. Желаю всем счастья и успехов в Новом году.
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина, 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани
8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 340 17 84.
9. Детский развивающий центр «Лесенка»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 661 15 88.
10. Магазин товаров для праздника «Позитив»
- Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).
- Телефон: 8 029 340 18 67
11. ИП Стрекач Ольга
- Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.
- Телефон: 8 029 305 91 79.
12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM
- Адрес: ул. Ленина, 212А.
- Телефон: 8 029 545 66 22.
13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall
- Адрес: ул. Поселковая, 1б, ул. Парижской Коммуны, 27
- Телефон: 8 044 465 55 05 (кафе «Вояж»), 8 029 302 44 33 (ресторан Voyage Hall).
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