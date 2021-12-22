«Пришли пешком, чтобы сравнить цены». О чём говорили первые покупатели «Соседей» в Слуцке и чем наполняли свои корзины (фото)

Открытие магазина «Соседи» на пересечении улиц Магистральной и Борисовца (микрорайон «Чехова») было запланировано на 11.00. Корреспондент «Кур’ера» приехала на полчаса раньше этого времени.

Около входа в магазин стояли только две пожилые случчанки. Первая рассказала, что живёт на «Чехова», около магазина «Колосок».

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— Думала, приду пораньше к открытию, но людей пока нет, — сказала она.

Вторая случчанка возразила, что люди есть, просто сидят в машинах, и пояснила, почему она пришла к открытию:

— У меня внук получил квартиру в социальном доме. Носила вещи и случайно увидела, что сегодня открывается магазин. Такой район большой!

Первая собеседница продолжила:

— Мой брат живёт рядом. Теперь и детей за продуктами сможет отправить. Насколько знаю по Минску, он не дешёвый (магазин «Соседи» — Прим.ред.). Посмотрим, как будет у нас. Всё равно люди будут ходить. Думаю, магазин окупится, потому что он расположен на трассе. А коттеджам вообще удобно (район геологоразведки — Прим.ред.). У меня знакомая медик тут живёт. Так она ходила аж в «Северный». Тем более наш район будет застраиваться и дальше.

Подошли ещё несколько пенсионерок. Одна из них не сразу согласилась рассказать о себе:

— Я живу на Лобана. Приехала на открытие магазина, чтобы купить что-нибудь к Новому году. У меня пенсия только 380 рублей. Работала всю жизнь и не заработала себе на пенсию. Ещё в эта сумму входит доплата в 30 рублей как почётному донору. Ещё и сыновьям, и внукам надо помочь. Одежду и обувь не покупаю — что есть, то и надела.

Подъезжали или подходили ещё покупатели. Одни супруги сказали, что живут около рынка. Про открытие магазина не знали. Ехали мимо и увидели, что тут стоят люди. Они удивились, что люди стоят и мёрзнут на улице. Супруги не стали ждать и уехали.

Ожидающие обсуждали цены в магазинах города, что сюда мало ездит городских автобусов. Один мужчина рассказал, что живёт на Магистральной:

— Здесь не было магазинов. Теперь смогу купить продукты первой необходимости — молоко, хлеб, сахар, соль — и перекусить что. Около дома всегда лучше, чем везти откуда-то. Хотя сколько того Слуцка?

Ещё одна пожилая случчанка рассказала, что живёт на Молодёжном центре. А на открытие пришла пешком с подругой. Они совместили посещение магазина с прогулкой.

— Пришли посмотреть открытие, чтобы сравнить, стоит ходить или нет, — сказала пенсионерка и дальше стала ждать, когда новый магазин распахнёт свои двери.

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