Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур’ер» от 23 декабря. Обзор

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Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур’ер» на 1-е полугодие 2022 года.

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Что надеть на Новый год

Женский проект Lampa продолжает выбирать идеальный образ на Новый год. Мы отправились в ТЦ «Европарк» и подобрали образы в магазинах VALENSIA и COTTON. Модель: Янина Баранникова.

Людям с инвалидностью предлагают работу

В Слуцке работает швейная мастерская, где проводят бесплатные мастер-классы по шитью. Сейчас там обучаются в основном мамы, у которых есть дети с инвалидностью, но на занятия приглашают всех желающих. Мастерскую открыла Cлуцкая первичная организа­ция общественного объединения «Белорус­ская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Её предсе­датель Мария Ванкевич рассказала «Кур’еру», как появилась мастерская и про планы открыть швейное предприятие, где будут работать люди с инвалидностью.

Как живётся на пенсию в 320 рублей

Жительница Слуцка, инвалид 2 группы, получает пенсию 320 рублей. Женщина рассказала, на что ей хватает этих денег, как питается, а что не может себе позволить.

«Кур’ер» в Сети: итоги года, цифры, факты

Газету «Кур’ер» уже сложно представить без сайта и интернет-платформ в соцсетях. Именно там читатели устраивают горячие дискуссии, высказываются по злободневным темам, предлагают народные новости. Подводим итоги, какие были самые читаемые материалы и самые популярные сюжеты за год, а также цифры и факты о KURJER.INFO-2021.

Как за час стать красавицей

У каждой женщины бывает ситуация, когда для того, чтобы выглядеть красивой и ухоженной, не остаётся времени: внеплановая встреча, неожиданные гости или просто «заработалась». Например, перед самым Новым годом, когда до боя курантов остаётся совсем немного времени, а хочется быть в новогоднюю ночь «во всеоружии». «Кур’ер» собрал простые советы, как привести себя в порядок за час.

Простые способы поднять настроение перед Новым годом

Новый год ассоции­руется с весельем, застольем, подарками, встречами. Не у всех есть семья, компания или близкие друзья, с которыми можно встретить праздник. Иногда человек оказы­вается в одиночестве. Психолог Марина Чижик рассказала «Кур’еру», какими простыми способами можно поднять себе настроение.

Подаём привычные блюда на новый лад

Как удивить гостей на Новый 2022 год? Можно не изобретать что-то новое, а просто подать любимые блюда в оригинальном виде. Мы собрали для вас несколько привычных закусок, салатов и десертов, которые украсят стол.

Князь Сімяон, які зрабіў са Слуцка крэпасць

У адыходзячым 2021 годзе споўнілася 540 гадоў з пачатку княжання ў Слуцку Сімяона ІІ Міхайлавіча Алелькавіча, які быў уладаром Слуцкага краю з 1481 да 1505 года. Шырокаму колу грамадскасці гэты князь таксама знаёмы па кінафільму «Анастасія Слуцкая».