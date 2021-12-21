На прошедшей неделе читатели «Кур’ера» обращались в редакцию с различными вопросами. Просили рассказать про курение молодёжи на остановках автобусов. Беспокоились, что дети могут попасть под транспорт. Призывали соседей по дому поддерживать порядок в новостройке, жаловались, что на остановках пригородного транспорта нет расписания.

Вот некоторые из обращений и комментариев наших читателей за минувшую неделю.

Про курение на остановке

«На Сахарном «студенты» ходят курить на остановку. Люди, которые ждут там автобус, их гоняют, но толку никакого. Они вытоптали весь газон и засеяли всё «бычками». Было бы логично оборудовать им место для курения, чтобы делали это цивилизованно», — об этом рассказал Николай, житель «Сахарного».

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О мусоре возле новостройки

Также сообщение про мусор возле нового дома прислал Василий Лемеш.

«Новый дом в Слуцке, ул. Магистральная, 3, недавно сдали, а уже насвинячили. Я сам — жилец дома. Подскажите, что делать, как донести до жильцов, что они не одни живут в доме, и нужно быть аккуратнее», — написал мужчина.

Нет расписания

Житель Слуцка Виктор обратил внимание на то, что на остановках пригородных автобусов нет расписаний. «Бабушки жалуются, что им неудобно, ведь интернета у них нет», — сказал он.

«Страшно за детей!»

Случчанка Татьяна Яковлевна прочитала нашу публикацию, как на переходах в один день сбили сразу двоих пешеходов. Она рассказала про ещё одно опасное место на улице Ленина. «Я живу в районе остановки Пушкина. Возле этой остановке, по направлению к 12-му городку нет освещения. Когда останавливается автобус, не знаю, как там водитель что видит, учитывая, что рядом перекресток. От улицы Ленина в одну сторону отходит улица Лермонтова, в другую — Гончарова. Многие люди, кому надо на Лермонтова, идут не по пешеходному переходу, он находится чуть в стороне. Особенно страшно за детей! Вечером — из школы, утром — в школу. Освещение в этом месте обязательно надо восстановить!» — рассказала женщина.

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