Житель Слуцка Александр Шелехов прислал в «Кур’ер» фото спящей зимней природы за пределами города.

Зима за окраиной Слуцка. Фото
Фотографии: Александр Шелехов

Зима за окраиной Слуцка. Фото

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Зима за окраиной Слуцка. Фото

Зима за окраиной Слуцка. Фото

Зима за окраиной Слуцка. Фото

Зима за окраиной Слуцка. Фото