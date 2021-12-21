«Всегда темно и страшно». Чем примечательна улица Энергетиков в Слуцке (фотопрогулка)

Накануне Дня энергетика, который отмечается 22 декабря, корреспондент «Кур’ера» побывал на улице с одноимённым названием в Слуцке и поделился своими впечатлениями.

«Улицу Энергетиков можно назвать западной окраиной нашего города.

Начинается она недалеко от конечной остановки автобуса №6, у ДСУ-9. С улицы Ленина нужно свернуть в частный сектор — это и есть улица Энергетиков. Её протяжённость около двух километров. Примечательно, что все дома расположены с одной стороны и имеют чётную нумерацию. С другой стороны – поля, и если пройти до противоположного конца улицы, то можно увидеть дом под №1. Это офис «Слуцкие Электрические Сети» РУП «Минкэнерго».

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Дома на этой улице добротные, сделаны с душой и фантазией.

За годы освоения территории хозяева преуспели в благоустройстве этого уголка. В одном дворе есть свой пруд. Кто-то посадил аллейку из берёзок, кому-то нравится грациозная туя.

Про свет на улице и другие проблемы

Татьяна, жительница этой улицы, рассказала, что в домах часто гаснет электричество, от чего портится техника, к тому же сама улица слабо освещена.

«Свет есть только ближе к улице Ленина, стоит четыре фонаря. Как только с конечной остановки поворачиваешь и чуть проходишь, столбов больше нет. Всегда темно и страшно. Чем дальше вглубь, тем темнее, ночью — хоть глаз выколи, — сказала женщина.

Есть и ещё проблема. Дома у меня много бытовой техники, некоторая включена в сеть круглосуточно. Но электричество странно работает: его выключают, тут же включают, снова выключают и опять включают. Техника в таком режиме перегорает, даже если установлен предохранитель. В такие моменты до энергетиков не дозвониться, не поднимают трубку. Как с этим бороться, как донести до специалистов, что пора устранить неполадки, — я не знаю!»

А ещё Татьяна обратила внимание, что нет указателя на улицу Энергетиков. «Скорую» вызываю часто ребёнку, все всегда проезжают мимо, — к кафе «Вояж», и даже такси. Ни разу к нам вовремя не приезжали, приходится к дороге выходить и встречать, руками махать», — добавила она.

Во время дневной прогулки «Кур’ера», как раз закончился снегопад и один из хозяев убирал на участке снег.

Мужчина был немногословным, чувствовалось, что человек деловой и занятой. Он поведал, что, несмотря на богатые дома, люди в них живут достаточно простые. На вопрос: «Говорят, что на вашей улице часто пропадает свет», мужчина ответил не слишком категорично: «Пропадает, потом появляется».

Оптимистичная табличка и заброшенный магазин

Обратил внимание на игривую табличку на старом доме – огненные кони встали на дыбы. По пути встретился закрытый магазин.

Обратная дорога была веселее, так как северный ветер дул в спину, и поэтому окружающие пейзажи выглядели жизнерадостнее. Заметил птиц: хищного канюка, лиричную зеленушку и неунывающую сороку.