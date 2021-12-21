Магазин «Соседи» в Слуцке откроется 22 декабря. Это уже точная дата

На инфолинии сети «Соседи» «Кур’еру» сказали, что их магазин в Слуцке на улице Борисовца откроется в среду, 22 декабря. Ранее сообщалось, что магазин начнёт работать 15 декабря, а потом открытие перенесли ориентировочно на 24 декабря.

Информацию про среду подтвердила корреспонденту «Кур’ера» заведующая магазином. Она уточнила, что открытие будет в 11.00.

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