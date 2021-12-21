Снова новость из деревни Разъезд Фаличи. Как электричество «прыгает» и могут быть пожары

В деревне Разъезд Фаличи (Стародорожский район) каждый месяц по много раз отключают свет. В этом году был капремонт, но всё как было, так и осталось.

А ещё есть такое, что после включения минут через 10-12 свет опять быстро отключается и снова включается. А из-за такого всегда есть опасность загорания электроприборов и, значит, пожаров. Так и живём.