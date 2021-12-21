В начале июля 2021 года в «Кур’ер» обратилась случчанка Марина Канапацкая. Она рассказала, что её сосед преднамеренно поцарапал дверями её припаркованное авто, а потом два раза в него врезался. Происшествие попало на видео.

Сосед случчанки утверждает, что лишь неправильно выбрал траекторию движения.

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Сначала в Слуцком РОВД отказали в возбуждении уголовного дела по двум статьям. Тогда Марина обратилась в прокуратуру. После этого постановление РОВД отменили и отправили материалы на дополнительную проверку.

В понедельник, 20 декабря, Марина Канапацкая сообщила «Кур’еру», что уголовное дело по факту повреждения её машины возбудили. Расследованием сейчас занимается Слуцкий райотдел СК.

Эдуард Вилкойть, начальник Слуцкого районного отдела Следственного комитета, подтвердил эту информацию.

Эдуард Тадеушевич рассказал «Кур’еру», что по факту умышленного повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 218 УК РБ. Ущерб, причинённый Марине Канапацкой, составил более 40 базовых величин. Окончательную оценку действиям её соседа дадут в ходе расследования.

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