Жительница Лучников: «Это какое-то вредительство – в магазине нет сахара»

Алла Федосовна Анушкевич, пенсионерка, ранее учительница математики с 35-летним стажем работы в Лучниковской школе, в своем вечернем телефонном обращении 20 декабря в редакцию «Кур’ера» так и заметила: «В наших магазинах в центре деревни (возле ресторана и конторы) вот уже и сахара нет, даже рафинированного.

И ничего внятного не могут объяснить, когда будет. А внучка-то сладенького хочет… Не знаю, лучше ли ситуация в магазине в начале деревни – ноги болят и дойти туда не могу. Но это какое-то вредительство, по-другому назвать не могу. Пойду у соседки одолжу».

Тон разговора собеседницы был очень доброжелательным, не взирая на такие «серьёзные» выводы. Наверное, опыт педагога помог добавить в обращение посыл о том, что не все так страшно, конечно, но за ассортиментом ответственным же надо следить и хотя бы толком объяснить, когда ситуацию поправят.

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По состоянию на вторник, 21 декабря, в обеих магазинах, упомянутых случчанкой, сахара в наличии не было. Как пояснила корреспонденту «Кур’ера» продавец магазина «Родны кут» поставка ожидается по графику – в четверг.