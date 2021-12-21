На сайте Слуцкого мясокомбината, в разделе «Контакты», больше не указаны фамилия, имя и отчество генерального директора. Кто будет новым руководителем предприятия, пока неизвестно.

Последним эту должность занимал Николай Вербицкий. По информации «Кур’ера», с ним не продлили контракт. Напомним, что гендиректора задержали по подозрению в получении взятки от представителя иностранной структуры.

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Как пояснила «Кур’еру» Юлия Машук, заместитель генерального директора по экономике и финансам КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром», кто будет директором мясокомбината, пока неизвестно. Когда его назначат, в тот же день узнают и в холдинге, и на самом предприятии.

Сейчас обязанности руководителя мясокомбината исполняет Павел Рынзак, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, сказали «Кур’еру» на предприятии.



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