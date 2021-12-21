На тротуаре напротив центральной площади, со стороны Слуцкого ЦДТ, установили новые новогодние световые фигуры.

Центр Слуцка украсили светящимися деревьями, как в сказке. Фотофакт
Фотографии: Татьяна Кожушко

Центр Слуцка украсили светящимися деревьями, как в сказке. Фотофакт

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