Перед Новым годом и Рождеством я собрала несколько венков. Они отлично украсили мой дом. Главное их преимущество — делаются быстро. Можно ничего не покупать специально, а использовать то, что есть дома: мишуру, старые игрушки, шишки, ленты от букетов или подарков.

Я сделала три разных венка, а процесс одного показываю подробно.

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Для начала нашла проволоку для каркаса. Чем толще, тем лучше. У меня оказалась тонкая, поэтому сложила в 4 раза. Делаем круг желаемого размера с учётом того, что четвёртую часть объёма заберут украшения.

2. Берём мишуру. Закрепляем её скотчем (или ниткой) в месте начала, обматываем кольцо и также закрепляем в конце обмотки.

3. Подбираем игрушки и предметы, чтобы составить композицию.

4. В процессе что-то добавляется или заменяется. Примерный макет раскладываем на плоскости.

Крепим игрушки к венку дождиком, проволокой или лентами, можно использовать скрепки. Домик оказался тяжёлым, поэтому его укрепила проволокой, протянув поперёк прозрачную ленту.

Вот и всё. Украшение готово! Можно повесить на дверь, на стену и любоваться.

Вот какие ещё венки у меня получились:

С наступающим Рождеством и Новым годом!