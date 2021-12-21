Перед Новым годом и Рождеством я собрала несколько венков. Они отлично украсили мой дом. Главное их преимущество — делаются быстро. Можно ничего не покупать специально, а использовать то, что есть дома: мишуру, старые игрушки, шишки, ленты от букетов или подарков.

Я сделала три разных венка, а процесс одного показываю подробно.

 

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  1. Для начала нашла проволоку для каркаса. Чем толще, тем лучше. У меня оказалась тонкая, поэтому сложила в 4 раза. Делаем круг желаемого размера с учётом того, что четвёртую часть объёма заберут украшения.

луччанка показала, как сделать Рождественский венок за 20 минут. Пошаговые фото

2. Берём мишуру. Закрепляем её скотчем (или ниткой) в месте начала, обматываем кольцо и также закрепляем в конце обмотки.

луччанка показала, как сделать Рождественский венок за 20 минут. Пошаговые фото

3. Подбираем игрушки и предметы, чтобы составить композицию.

луччанка показала, как сделать Рождественский венок за 20 минут. Пошаговые фото

4. В процессе что-то добавляется или заменяется. Примерный макет раскладываем на плоскости.

луччанка показала, как сделать Рождественский венок за 20 минут. Пошаговые фотоКрепим игрушки  к венку дождиком, проволокой или лентами, можно использовать скрепки. Домик оказался тяжёлым, поэтому его укрепила проволокой, протянув поперёк прозрачную ленту.

луччанка показала, как сделать Рождественский венок за 20 минут. Пошаговые фото

Вот и всё. Украшение готово! Можно повесить на дверь, на стену и любоваться.

Вот какие ещё венки у меня получились:

луччанка показала, как сделать Рождественский венок за 20 минут. Пошаговые фото
Фото: Марта Попова

луччанка показала, как сделать Рождественский венок за 20 минут. Пошаговые фото С наступающим Рождеством и Новым годом!