В Беларуси отменили обязательную самоизоляцию для контактов первого и второго уровней

С 22 декабря Совмин исключил требование о самоизоляции для контактов первого и второго уровней. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

По постановлению Совмина № 727 от 17 декабря 2021 года «самоизоляции подлежат граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства), имеющие инфекцию COVID-19».

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Люди, которые являются контактами первого и второго уровней и которых посадили на самоизоляцию до 22 декабря, обязаны соблюдать её до конца срока.