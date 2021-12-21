Индекс «Оливье»: сколько салата со своей зарплаты могут позволить себе люди разных профессий в Слуцке

На исходе года «Кур’ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе случчане на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.

Оказалось, что, в сравнении с прошлым годом, наше благосостоя­ние слегка улучшилось, и мы можем позволить себе накрошить на 13 салатниц больше, чем на исходе 2020 года.

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СПРАВКА. «Кур’ер» составляет индекс «Оливье» на протяжении 17 лет (с 2004 года). Для этого используются цены на продукты, покупаемые в Слуцке.

Как мы считали стоимость салата

За основу взяли салатницу, в которой около 1 килограмма салата «Оливье» (4 порции). Использовали базовый рецепт без экзотики. В качестве мясной составляющей — колбаса варёная высшего сорта (типа «Докторской»). В бюджет салата заложили солёные огурцы и картофель из магазина.

Для приготовления салатницы «Оливье» понадобилось:

картофель, 200 г — 27 копеек;

колбаса варёная в/с, 200 г — 1,78 рубля;

огурцы, 2 шт. — 43 копейки;

горошек, 200 г — 1,2 рубля;

майонез, 100 г — 80 копеек;

яйца, 2 шт. — 52 копейки.

Получается, что наша салатница «Оливье» на 4 порции сейчас стоит 5 рублей. Остаётся сопоставить эту сумму с нашими доходами.

246 салатниц у случчан. У кого больше?

По данным Белстата, в Слуцком районе средняя номинальная зарплата за октябрь составила 1232,6 руб­ля. Делим эту сумму на стоимость салатницы и получаем 246 салатниц «Оливье». Столько могут себе приготовить на среднюю зарплату случчане.

Примерно столько же «Оливье» могут накрошить на свои зарплаты жители Копыля, Любани, Старых Дорог. «Получки» у нас почти не отличаются.

А вот жители Солигорска при средней зарплате в 1867,5 рубля могут себе позволить 373 салатницы — почти на 50% больше.

Важно понимать, что номинальная начисленная средняя зарплата — это не совсем то, что человек получает на руки. Из этой суммы обязательно вычитается 14% — подоходный налог и платёж в ФСЗН.

Да и сам подход к вычислению не отражает реальный доход среднего человека. Простой пример: если 9 из 10 работников получают 500 рублей, а один — 5 000 рублей, то средняя зарплата вырастает до 950 рублей, хотя такого заработка ни у кого из них нет.

Сколько салата позволят себе учителя и айтишники

Ещё мы посчитали индекс «Оливье» по отраслям и видам деятельности, зарплаты в которых опубликовал Белстат. Рекордсменами стали работники сферы IT-технологий, которые могут себе позволить 1120 салатниц «Оливье» на зарплату в 5598 руб­лей.

А меньше всех у учителей и работников культуры — 196 и 162 салатницы соответственно.

Пенсионеры на свою среднюю пенсию по возрасту (545 рублей) могут сделать 109 салатниц «Оливье». А получатели минимальных пенсий и того меньше — 56.

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