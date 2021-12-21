Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Отдел новостей
-
0
Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Вторник, 21 декабря. Центр Слуцка, светится главная ёлка города, зажжена и другая иллюминация. В том числе и новые деревья. Правда, ещё не все.

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Реклама

 

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)

Новые светящиеся деревья. В центре Слуцка зажгли иллюминацию и это красиво (фото)