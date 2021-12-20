Классные руководители в школах и интернатах, а также кураторы в лицеях и колледжах будут ежемесячно получать надбавку в размере 207 рублей, сообщили в Министерстве образования.

В ведомстве пояснили, что эта надбавка устанавливается на учебный год приказом руководителя учреждения образования с 1 января 2022 года в размере 100% базовой ставки (207 рублей) и выплачивается ежемесячно.

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Надбавка за классное руководство (кураторство учебной группой) положена как учителям, выполняющим функции классного руководителя в учреждениях общего среднего и специального образования, так и преподавателям, выполняющим функции куратора учебной группы, в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.