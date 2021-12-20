Середина декабря. В Слуцке «поймали» радугу (фотофакт)

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«Радуга в декабре. 19.12.21», — написал в Instagram пользователь @stacy_grodno. Он сфотографировал это природное явление в окрестностях Слуцка.

Середина декабря. В Слуцке «поймали» радугу (фотофакт)
Фотографии: stacy_grodno/ Instagram

Середина декабря. В Слуцке «поймали» радугу (фотофакт)

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Середина декабря. В Слуцке «поймали» радугу (фотофакт)

Середина декабря. В Слуцке «поймали» радугу (фотофакт)

Середина декабря. В Слуцке «поймали» радугу (фотофакт)