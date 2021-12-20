Новогодней композицией из вторсырья украсили класс ученики школы под Слуцком. Фотофакт

Коробки из гофрокартона, ячейки от яиц, обрезки поролона, утеплителя — это вторсырьё использовали для изготовления новогодней композиции в одном из классов Бокшицкой школы под Слуцком.

Валентина Шишко, учитель белорусского языка, вместе с учениками создали нарядный уголок. Одновременно педагог показала, как можно использовать, казалось бы, ненужные предметы.