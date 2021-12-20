Коробки из гофрокартона, ячейки от яиц, обрезки поролона, утеплителя — это вторсырьё использовали для изготовления новогодней композиции в одном из классов Бокшицкой школы под Слуцком.

Валентина Шишко, учитель белорусского языка, вместе с учениками создали нарядный уголок. Одновременно педагог показала, как можно использовать, казалось бы, ненужные предметы.

Новогодней композицией из вторсырья украсили класс ученики школы под Слуцком. Фотофакт
Вот такая композиция получилась. Домик сделан из упаковочной коробки, крыша — из ячеек от яиц, ёлки — из гофрокартона, ну и мишура, конечно. Фото: Валентина Шичко
Новогодней композицией из вторсырья украсили класс ученики школы под Слуцком. Фотофакт
В основе ёлки — упаковочные трубки от ламп из вспененного материала. Игрушки — из остатков утеплителя
Новогодней композицией из вторсырья украсили класс ученики школы под Слуцком. Фотофакт
Вот такую ажурную ёлочку сделали из гофрокартона.
Новогодней композицией из вторсырья украсили класс ученики школы под Слуцком. Фотофакт
Снегурочка в юбочке из кусков поролона, а кудри — из упаковки от ламп.

Реклама

 

 