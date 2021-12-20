Мир во всём мире и чтобы дети чаще навещали. Какой подарок хотят жители Слуцка на Новый год

«Кур’ер» вышел на улицу и спросил у случчан, обмениваются ли они новогодними подарками, что обычно дарят сами и какой подарок на праздник для них самый желанный.

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Валентина

Стараюсь практичное что-нибудь дарить мужу. Сыну — деньги, пусть сам себе покупает. Внукам — игрушки. Нам дети тоже стараются что-нибудь приятное сделать. Дочка всегда приносит угощения к праздничному столу, сын дарит то, что нам нужно. А самое моё большое желание на Новый год — чтобы все мои родные были здоровы. И долгих лет им жизни. Чтобы у детей и внуков всё получалось и всё было хорошо. Случчанам хотелось бы пожелать позитива, веселья, радости. Всё-таки зима прекрасная. Пусть всё плохое остаётся в этом году, а хорошее — переходит в новый.

Гульсанат Гашумовна

Самый желанный подарок для меня — чтобы мои внучка и внук были здоровы. Подарки я всегда кладу им под ёлочку. В этом году купила внуку конструктор, а внучке — детский синтезатор.

Мои дети и внуки меня тоже всегда поздравляют. Правда, они живут в Минске.

Когда приезжают на Новый год, то дарят подарки. Например, телефон мобильный. В прошлом году подарили очень хороший кухонный комбайн. Я люблю печь, а они любят мою выпечку.

Валентина Васильевна

Подарки детям уже не дарю, выросли. Внучке только. А дети, если приезжают в гости, то дарят. Как получится сейчас, не знаю.

Раньше дарила что-то такое, что детям было нужно. Музыкальный центр, магнитофон, то есть дорогие вещи, которые просто так не покупают.

Какой подарок хотела бы для себя? Чтобы дети здоровы были и дома почаще бывали.

Владимир

Прежде чем покупать подарок, я стараюсь узнать предпочтения человека, что ему действительно нужно. Те, кто мне дарит, тоже заранее интересуются или стараются угадать, что мне нужно. Но самый желанный подарок для меня — мир во всём мире.