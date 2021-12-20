Новогодний грабёж. Преступник вынес из дома солигорского пенсионера маленькую ёлочку, крышку от унитаза, кнопочный телефон и часы

Как пишет «Электронный Солигорск», 12 декабря 64-летний пенсионер распивал спиртное с малознакомым 29-летним мужчиной, который живёт неподалёку от него.

Опьянев, мужчина решил забрать себе приглянувшиеся вещи пенсионера. Добычей грабителя стали: кнопочный мобильный телефон, двое наручных часов, искусственная ёлка и крышка от унитаза.

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Хозяин квартиры не смог помешать, потому что с трудом передвигается. Спустя несколько дней он обратился в милицию. Написал заявление, и в тот же день злоумышленника задержали.

16 декабря возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 УК Республики Беларусь – грабёж, совершённый повторно. Подозреваемый ранее неоднократно был судим, последний раз за кражу в прошлом году. Похищенное изъяли и вернут собственнику, а грабителя поместили в ИВС.