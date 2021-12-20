В субботу, 18 декабря, на Слуцком рынке было оживлённо. Несмотря на то, что продавцов «пугают» различными новыми правилами рыночной торговли, в этот день все фруктово-овощные ряды были заняты. Некоторые торговцы даже переместились в контейнеры, которые раньше были заняты промтоварами.

Подходил к разным продавцам сельхозпродукции — женщинам и мужчинам (спросил порядка десяти человек). У всех были справки, что они вырастили урожай на своём участке. Как сказали, справки бесплатные.

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Что касается перекупщиков овощей и фруктов, со слов тутошних бабулек, то они на рынке есть. А вот как они «оформляют» нужные справки, известно только им.

От себя могу сказать: все продавцы, с кем разговаривал на рынке, очень приятные и душевные люди.