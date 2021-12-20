Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 13 по 19 декабря. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от 𝓣𝓪𝓷𝔂𝓪 𝓨𝓪𝓷𝓸𝓿𝓲𝓬𝓱 (@yanovich_family)

 

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Публикация от Алинка Гончарик (@alinka_goncharik)

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Публикация от 🍃MADAM KOLYADI🍃 (@angelina_kolyadko)

 

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Публикация от Nastya_Gorobets (@nastigorobetc)

 

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Публикация от Anastasia Utemova (@nastyautemova)

 

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Публикация от i&Kai (@i_and_kai)

 

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Публикация от Надежда (@nadezhda_kulamova)

 

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

 

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Публикация от Stacy (@stacy_grodno)

 

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Публикация от 🕊TATIANA ALEKSANDROVNA🕊 (@tatyana194_)