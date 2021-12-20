В редакцию «Кур’ера» позвонила читательница и рассказала, что она пошла в поликлинику в субботу, 18 декабря, чтобы ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». Но оказалось, что этой вакцины уже не было.

То, что российский препарат «Спутник Лайт» закончился, «Кур’еру» подтвердил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района. Он добавил, что неизвестно, когда бустерная вакцина появится.

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В прививочном кабинете Слуцкой поликлиники «Кур’еру» сказали, что «Спутника Лайт» нет. На вопрос, когда он появится, ответили, что, наверное, поставка этой российской вакцины ожидается после Нового года. Ревакцинацию другими препаратами в поликлинике не сделают.

Напомним, что Минздрав рекомендует проведение бустерной вакцинации с использованием вакцины «Спутник Лайт» через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации, проведённой любым иммунобиологическим лекарственным препаратом. А вот при повторной (сезонной — через 12 месяцев после основной или бустерной вакцинации) возможно использование Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «Спутник Лайт» или Sinopharm (Китай).