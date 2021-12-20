В Слуцке заработали ёлочные базары. «Красавицу» можно упаковать на месте (фотофакт)

С понедельника, 20 декабря, в Слуцке заработали ёлочные базары — на площадке между Домом быта и универмагом, около остановки «Дом культуры» и на Борисовца, 9 (здание администрации Слуцкого лесхоза).



В этом году покупателям за дополнительную плату упакуют дерево в сетку — 0,5 рубля или 1 рубль (в зависимости от высоты ели или сосны). Для этого есть специальное приспособление. Напомним, «Кур’ер» рассказывал, сколько стоят новогодние деревья.

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