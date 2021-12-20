В Слуцке заработали ёлочные базары. «Красавицу» можно упаковать на месте (фотофакт)

С понедельника, 20 декабря, в Слуцке заработали ёлочные базары — на площадке между Домом быта и универмагом, около остановки «Дом культуры» и на Борисовца, 9 (здание администрации Слуцкого лесхоза).
В этом году покупателям за дополнительную плату упакуют дерево в сетку — 0,5 рубля или 1 рубль (в зависимости от высоты ели или сосны). Для этого есть специальное приспособление. Напомним, «Кур’ер» рассказывал, сколько стоят новогодние деревья.
|Дерево новогоднее высотой
|Стоимость, рублей
|в лесничестве
|в городе
|до 1 м
|11
|12
|1,01-2 м
|13,5
|15
|2,01-3 м
|17,25
|19
|3,01-4 м
|60
|—
|4,01-5 м
|94
|—
|5,01-7 м
|147,5
|—
|7,01 м и более
|325,6
|—
|до 1 м, упакованное
|—
|12,5
|1,01-2 м, упакованное
|—
|16
|2,01-3 м, упакованное
|—
|20
|1 м, в кадке
|18
|20
|букет новогодний
|4,2
|4,5