С понедельника, 20 декабря, в Слуцке заработали ёлочные базары — на площадке между Домом быта и универмагом, около остановки «Дом культуры» и на Борисовца, 9 (здание администрации Слуцкого лесхоза).


В этом году покупателям за дополнительную плату упакуют дерево в сетку — 0,5 рубля или 1 рубль (в зависимости от высоты ели или сосны). Для этого есть специальное приспособление. Напомним, «Кур’ер» рассказывал, сколько стоят новогодние деревья.

В Слуцке заработали ёлочные базары. «Красавицу» можно упаковать на месте (фотофакт)
Фотографии: Виктория Капская

В Слуцке заработали ёлочные базары. «Красавицу» можно упаковать на месте (фотофакт)

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В Слуцке заработали ёлочные базары. «Красавицу» можно упаковать на месте (фотофакт)

В Слуцке заработали ёлочные базары. «Красавицу» можно упаковать на месте (фотофакт)

Дерево новогоднее высотой Стоимость, рублей
в лесничестве в городе
до 1 м 11 12
1,01-2 м 13,5 15
2,01-3 м 17,25 19
3,01-4 м 60
4,01-5 м 94
5,01-7 м 147,5
7,01 м и более 325,6
до 1 м, упакованное 12,5
1,01-2 м, упакованное 16
2,01-3 м, упакованное 20
1 м, в кадке 18 20
букет новогодний 4,2 4,5

 