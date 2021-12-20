Жительница Слуцка хотела построить на своём участке сарай и несколько лет судилась с райисполкомом

Жительница Слуцка Софья Ковалёва несколько лет судилась с райисполкомом, потому что у неё во дворе снесли сарай. Софья Петровна предоставила «Кур’еру» копии документов из судов. Точку в этой тяжбе поставил Верховный суд больше двух лет назад, но женщина не согласна с его решением.

Что произошло

Софья Петровна вышла замуж за случчанина, которому в начале 60-х годов выделили земельный участок в посёлке Спасском деревни Брановичи (сейчас — улица Спасская в Слуцке). Землю не оформили в установленном порядке. На участке мужчина построил дом и три сарая.

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Муж Софьи Петровны уже ушёл из жизни, но ранее по дарственной передал всю недвижимость жене. Хотя земля и не была оформлена, но женщина платила и сейчас платит за неё налог.

Деревянные сараи обветшали и стали разваливаться, поэтому в 2015 году женщина решила построить на месте двух старых хозпостроек одну новую. Она обратилась в Слуцкий райисполком за разрешением, но 11 сентября получила отказ.

Софья Петровна всё равно стала строить новый сарай из блоков, и в январе 2016 года её привлекли за это к административной ответственности. Дали штраф 4 200 000 рублей (420 деноминированных рублей).

Позже, 28 декабря 2016 года, Слуцкий райисполком принял решение о сносе самовольной постройки.

Суды

Софья Петровна обратилась в суд, чтобы решение райисполкома признали незаконным и её сарай не сносили. Суд Слуцкого района 20 сентября 2017 года встал на сторону пенсионерки и признал решение о сносе постройки недействительным.

Однако прокурор Слуцкого района подал протест на это решение суда в Минский областной суд.

Миноблсуд 21 декабря 2017 года отклонил протест прокурора и тоже постановил, что решение о сносе недействительно.

Однако позже это постановление было пересмотрено и отменено. Точку в деле поставил Верховный суд.

Таким образом, решение Слуцкого райисполкома о сносе постройки осталось в силе.

В 2019 году работники ЖКХ разобрали новый сарай Софьи Петровны. Женщина ходила на приёмы к чиновникам, обращалась в медиа. По её словам, чиновники обещали помочь, но уже два с лишним года ничего не меняется.

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