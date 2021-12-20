В нашу деревню автолавка не пришла, и это нормально. А вот ждать её под дождём и снегом негде…

16 декабря на 10.08 в деревню Разъезд Фаличи Стародорожского района не приехала автолавка. И это нормально — идёт дождь и машина может опоздать или не приехать, всякое бывает.
Ну а где можно подождать под дождём там или снегом, мокрым снегом, градом, а? А нигде! Стой и мокни. «Грошы» на благоустройство не выделяются, начальникам самим надо тёплые кабинеты. Вот и живи без хлеба, соли, молока «як сабе хочаш».
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