Как успехи белорусской компании, которая перешла на четырёхдневку

В этом году исследователи подвели итоги эксперимента в Исландии с четырёхдневкой с сохранением пятидневных зарплат и пришли к выводу, что сокращенная рабочая неделя — это космос: результативность работы у людей такая же, как и при пятидневке, стресса меньше, времени на общение с семьей больше. В этом году о 4-дневной рабочей неделе заговорили даже в России. Мы попытались узнать, подходит ли сокращенная рабочая неделя для Беларуси. Спойлер: она вполне вероятна для тех, чья работа связана с интенсивной интеллектуальной либо творческой деятельностью, пишет Onliner.

Мы начинаем короткий цикл — как перестроить вашу работу. Начнём с перестройки вашей рабочей недели.

Во время эксперимента в Исландии с 2015 по 2019 год более 2500 человек, а это около 1% трудоспособного населения страны, работали 35 либо 36 часов вместо 40 часов без сокращения зарплаты. Эти люди не были представителями одной компании, в эксперименте участвовали сотрудники разных отраслей: от ИТ и культуры до медицины и образования. Строго говоря, это не была чистая четырёхдневка — кто-то работал пять дней, но уходил домой на два часа раньше обычного.

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В результате у некоторых работников продуктивность выросла, у других хотя бы не упала. Ожидаемо у всех улучшилось состояние здоровья и психологического комфорта. Участники эксперимента стали использовать рабочее время более рационально: сократили время рабочих встреч, отказались от некоторых собраний — перевели их в онлайн-формат. Если в вашей организации бывают бесполезные двухчасовые планерки — теперь вы знаете, что нужно сокращать в первую очередь.

В разное время о 4-дневной рабочей неделе высказывались политики в Германии, Великобритании, Новой Зеландии. В 2019 году Microsoft перевела японский офис на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплаты и зафиксировала рост продуктивности сотрудников на 40%. Люди стали на 25% реже брать отгулы, потребление электроэнергии снизилось на 23%, а расход бумаги — на 58%. В этом январе правительство Испании пообещало финансовую помощь компаниям, которые добровольно переведут персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением привычной для них зарплаты.

В 2021 году провести эксперимент с сокращением рабочей недели предложили и в России: бывший президент Дмитрий Медведев сказал, что начать можно с регионов.

Борнукова (академический директор Центра экономических исследований BEROC (Киев). Имеет степень PhD in Economics (кандидата экономических наук) Мадридского университета Карлоса III): «Когда у человека удовлетворены базовые потребности, появляется вопрос — а зачем работать так много?»

Наши прапрапрапра… трудились шесть дней в неделю. Более того, до принятия закона «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности» в 1897 году рабочий день на фабрике длился 14—16 часов. С 1897-го рабочий день сократился до 10 часов для женщин и 11,5 часа для мужчин. В 1917-м издали указ, что рабочее время не должно превышать 48 часов в неделю, однако шестидневка оставалась.

Привычная нам пятидневка появилась только в 1967 году, 54 года назад — если вам за 30, шестидневку могла застать ещё ваша бабушка.

— Тренд на сокращение рабочего времени наблюдается последние 150 лет, и он вряд ли остановится, — говорит экономист Катерина Борнукова. — Растёт наша производительность труда, растёт наше благосостояние, а отдых — это одна из составляющих благосостояния. Когда у человека удовлетворены базовые потребности — ему есть чем питаться, есть что надеть, есть где жить — появляется вопрос: зачем работать так много?

Катерина Борнукова не видит ничего нереального в том, чтобы в обозримом будущем четырёхдневка полноценно пришла в Беларусь. Толчок к сокращению рабочего времени дал ковид, из-за которого многим пришлось работать дома.

— Для многих «удаленщиков» рабочие часы сегодня — это время, когда ты должен быть на связи, а саму работу можешь делать в любое время, и кто-то может справляться быстрее, чем за 8 часов. Во многих профессиях важно не количество отработанных часов, а конкретный результат. Если кому-то удобнее дать тот же результат за четыре 8-часовых рабочих дня, либо за пять дней по 6 часов, то, в принципе, сократить рабочую неделю можно и сейчас. Это возможно и для тех, чья работа не требует присутствия в офисе с определенного часа до определенного часа. Особенно это касается тех, чья работа связана с интенсивной интеллектуальной или творческой деятельностью.

Экономист приводит пример с медсёстрами в шведском городе Гетеборг: с 2015 по 2017 год для них сократили рабочий день до 6 часов с сохранением зарплаты. По отзывам медсестёр, они стали работать лучше и энергичнее, больше времени уделять семье, а не лежать по вечерам на диване, пытаясь справиться с рабочим истощением. Эксперименты показали, что когда у людей сокращается рабочая неделя либо рабочий день, их производительность повышается, это компенсирует потерю рабочего времени.

По мнению Борнуковой, чтобы приблизить четырёхдневку в Беларуси, компании не должны ждать инициативы от государства, а делать что-то сами.

Эксперт считает, что государство должно только сделать возможной сокращенную рабочую неделю. Кстати, наш трудовой кодекс не запрещает уменьшать количество рабочих часов с сохранением зарплаты, он устанавливает только максимальные пределы рабочей недели. Катерина говорит, что уже сейчас введение третьего выходного в Беларуси возможно в сферах, где идёт борьба за сотрудников — компании могут переманивать людей не повышением зарплаты, а уменьшением рабочей нагрузки с сохранением того же уровня зарплат.

— Сокращенная рабочая неделя подходит не всем. На заводе есть своя специфика: по сути, на современных заводах человек должен следить за тем, как машина выполняет свою работу. Понятно, что в таком случае увеличивать производительность работнику особо некуда. Но я думаю, что рано или поздно с учётом роста автоматизации того же производства мы придём к тому, что люди будут работать меньше.

Что получилось у белорусской ИТ-компании, которая перешла на четырёхдневку два года назад

То, что работники белорусской компании SpurIT перейдут на 4-дневную рабочую неделю с сохранением пятидневной зарплаты, было решено ещё в 2019 году — то есть задолго до того, как появились новости об «ошеломляюще успешном» эксперименте с короткой неделей в Исландии. Эйчар Илья Кузнецов до введения четырёхдневки работал в компании уже год. Он был на больничном, когда осенью 2019-го в офисе объявили новость о переходе на укороченную рабочую неделю.

— Я сижу дома и получаю сообщение от коллег, что с начала февраля мы переходим на четырёхдневку с сохранением зарплаты. Потом директор пишет большое сообщение в общий чат. Я смотрю в телефон и думаю: это вообще реальность?

О переходе на новый формат объявили заранее, за три месяца — взяли время на то, чтобы перестроить рабочие процессы и психологически подготовить сотрудников к нововведению (особенно тех, кто боялся, что из-за четырёхдневки будет сложно справляться со своей работой). Бухгалтеры и юристы начали работу с документами — переход на сокращённую неделю делали официальным. Людям дали свободу при выборе третьего выходного. Большинству нравится отдыхать в понедельник либо пятницу.

— Директор общался со всеми, задавал вопросы. Через три и через девять месяцев после введения четырёхдневки мы запустили анкету среди сотрудников, чтобы понять, всё ли окей. Некоторые волновались, что не смогут укладываться в четыре дня. Были пара сотрудников, которые искренне хотели работать пять дней. Какое-то время были проблемы с расхождением выходных: в некоторых отделах важно, чтобы в конкретные дни все сотрудники были на месте. Все вопросы устранились за месяц. Что касается продуктивности — это всё же относительное понятие. В целом ребята говорят, что всё хорошо.

Тем не менее в некоторых отделах пришлось нанимать сотрудников: например, разработчики за четыре дня не справлялись с недельным уровнем нагрузки. Было решено не возвращать для них пятидневку, а нанять ещё одного работника. Соответственно, расходы компании на зарплаты увеличились.

— Из-за того, что рабочих часов стало меньше, сотрудникам теперь нужно тщательнее планировать работу. Внутренние митинги — то, что ещё называют планёрками — стали короче, но насыщеннее, отвлекающих разговоров стало меньше.

Какой эффект компания получила от четырёхдневки за неполные два года работы в таком формате? Стало лучше с поиском сотрудников, уменьшилась текучка.

— Увеличился отклик на наши вакансии, стало больше откликов на наши предложения при «холодном» поиске — когда мы обращаемся к людям в различных соцсетях вроде LinkedIn. Повысилась узнаваемость компании среди разработчиков, тестировщиков, дизайнеров. Это уменьшает затраты времени на рекрутинг, а найти высококвалифицированных специалистов в ИТ сейчас сложно. Но нельзя сказать, что после введения четырёхдневки жизнь компании разделилась на «до» и «после». Да, мы заметили в чём-то изменения. Сокращенная рабочая неделя — это отражение философии компании, показатель её отношения к сотрудникам.

Кстати, кофе для нас делал сам Илья, хотя обычно это работа офис-менеджера Ольги — но мы пришли в понедельник, а в этот день у неё третий выходной.

Сокращенная рабочая неделя подойдет для тех сотрудников, которых не нужно контролировать

СЕО компании SpurIT Евгений Томашевич рассказал, что в SpurIT и раньше не было классической 40-часовой недели: считалось нормой, если человек продуктивно отработал хотя бы пять часов в день.

Евгений Томашевич, СЕО компании SpurIT, где ввели удалёнку с февраля 2020 года. Он рассказал, что решил ввести в компании 4-дневную рабочую неделю, когда увидел усталость команды от однотипных проектов и задач.

— Философия нашей компании такова: главное — результат, а как человек достигает результата — это уже его ответственность. Мы стараемся нанимать людей, которые нацелены иметь свободу действий, за которыми не требуется слежка, а есть взаимные доверие и ответственность. У меня не было больших опасений, что при четырёхдневке станет хуже с процессами или что-то развалится: к тому времени мы уже привыкли не контролировать сотрудников.

SpurIT — крупный разработчик SaaS приложений в сфере e-commerce, компания занимается аутсорсингом (здесь работа сотрудников оплачивается заказчиками за потраченные часы) и разрабатывает собственные продукты (клиенты оплачивают ежемесячную подписку для доступа к ним). Спрашиваем у Евгения, как поменялись расходы на сотрудников после введения четырёхдневки. Если кратко, получилось так: затраты компании на зарплаты увеличились. Напомним, сотрудникам при переводе на четырёхдневку сохранили пятидневную зарплату — по идее, люди должны были работать эффективнее и выдавать за четыре дня свою привычную 5-дневную норму. В принципе, так и получилось, однако возникла другая проблема: иногда заказчики платят не за результат, а оплачивают человеко-часы, а их, человеко-часов, стало меньше. Соответственно, и прибыль компании немного уменьшилась.

— Зачем тогда переводить людей на четырёхдневку, если затраты компании увеличиваются?

— Ситуация на рынке такая, что за кадры идёт неслабая конкуренция. Часто стоит вопрос удержания сотрудников, даже если приходится это делать в ущерб финансам компании: повышать зарплату, давать им третий выходной.

С точки зрения текучки кадров у нас ситуация сильно улучшилась: текучка сейчас минимальная, в этом плане мы довольны. Резюмирую: компании выгодно, чтобы сотрудники оставались, потому что поиск новых людей и их вливание в коллектив — это процесс, который требует и денег, и времени.

Ещё вопрос — как понять, что организация уже готова сокращать рабочую неделю.

— Компания готова, если к этому морально готовы руководители, когда они не контролируют всё и вся, а готовы давать много ответственности сотрудникам и опираться на результат. В принципе, к этому многих так или иначе сподвигла удалёнка.

Директор фабрики: «Четырёхдневка? Пока мы не можем себе это позволить»

В начале 2020 года года возможность введения 4-дневной рабочей недели с сохранением пятидневной зарплаты обсуждали чиновники в эфире СТВ. Тогда член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Андрей Карпунин высказался о сокращённой неделе следующим образом: «Это ужас, катастрофа и фантастика. На ближайшие 20 лет какая может быть четырёхдневная рабочая неделя? Нет. Это абсолютно неприемлемо ни для экономики предприятий, ни для экономики страны». Однако член-корреспондент НАН Григорий Василевич сказал, что о четырёхдневке можно подумать «и где-то попытаться внедрить», а ещё опечалился, что, «к великому сожалению, мы часто боимся идти на эксперименты».

Андрей Бегун — не чиновник. Он владелец собственной фабрики, на которой изготавливают ёлочные игрушки. Андрей открыто рассказал о буднях производства: не все люди хотят работать, а с теми, кто приходит на распределение, вообще беда. Он считает, что для его производства переход на четырёхдневку невозможен: сократить время работы сотрудников могут только те заводы, у которых есть роботы, способные работать без операторов.

— В нашей производственной сфере добавление третьего выходного приведёт к тому, что люди станут расхоложенными. Когда работы мало, люди расхолаживаются. Знаете, как говорят в армии: солдат должен чем-то заниматься, чтоб не было времени на дурные дела. Я в своё время проходил военную кафедру как военный психолог и столкнулся с этим: если человеку нечего делать, он начинает творить ненужные вещи. График, который есть сейчас, — 8-часовой рабочий день при пятидневке — дисциплинирует людей.

Андрей рассказывает, что в начале пандемии некоторые художницы попросились на удалёнку, и он согласился. К удивлению директора, производительность «удалёнщиков» упала примерно вдвое.

Директор фабрики считает, что белорусы не готовы ни к удалёнке, ни к четырёхдневке.

— Наше население не готово к самодисциплине, сокращенная неделя пагубно скажется. Плюс некоторые технологические процессы на производстве завязаны на круглосуточный режим работы: невозможно остановить некоторые заводы, литейные цеха, фабрики. Вся эта номенклатура завязана на 5-дневный рабочий график, и это уклад, который люди принимают. Наверное, пока мы не можем позволить себе поменять это. Айтишникам это, может, и подойдет, а фабрикам — не в нашей стране.

Кстати, почти 80% белорусов считают, что «точно смогли бы» либо «скорее всего, смогли бы» за четыре рабочих дня выполнить примерно тот же объем работы, который выполняют за пять дней. Это показывают данные ноябрьского опроса на портале Praca.by, в котором приняли участие более 5,5 тыс. человек.

Сторонники четырёхдневки считают, что появление лишнего выходного, в первую очередь, улучшит качество их жизни и поможет придерживаться принципа work life balance — уделять больше внимания себе, хобби и саморазвитию (такой вариант выбрали 43,2% проголосовавших). Также они предполагают, что сокращенная рабочая неделя поможет снизить уровень выгорания и стресса (31,5%).

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Согласно опросу, больше половины белорусов считают, что со временем после введения четырёхдневки компания гарантированно снизит зарплату (61,4%). Некоторые думают, что даже сокращение рабочего времени не спасет от выгорания (15,1%). Практически каждый пятый (18,2%) выбрал вариант, что переход на четырёхдневку практически невозможен для «синих воротничков».

Мнения работодателей в опросе никто не спросил.