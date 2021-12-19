Происшествия на выходных: спасли лосёнка и двух человек, которые провалились под лёд

Утром в субботу очевидец сообщил в МЧС, что на озере Добрино в Витебском районе лосёнок провалился под лёд. Животное было в 200 метрах от берега и не могло выбраться. Спасатели верёвкой вытянули лосёнка из озера.

Он чувствовал себя нормально, отдохнул и убежал в лес. МЧС

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На Вилейском водохранилище брат спас подростка, который провалился под лёд

В воскресенье днём на Вилейском водохранилище ушёл под лёд 16-летний подросток. Накануне он поставил ставки для лова рыбы. А на следующий день вышел на лёд, чтобы их снять, и провалился. Брат подростка спас его с помощью верёвки. Мальчик доставлен в больницу с переохлаждением. БелТА

В Ушачском районе спасли провалившегося под лёд пенсионера

В субботу стало известно, что в пятницу, 17 декабря, в Ушачском районе на озере Селище провалился под лёд рыбак. Он был примерно в 70 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину. Пенсионера отвезли в больницу с переохлаждением. МЧС

Два человека провалились под лёд, но спасти их не удалось

В субботу стало известно, что в пятницу, 17 декабря, в Лиозненском районе в озере Зеленское утонул 74-летний мужчина. Его тело достали из воды сотрудники МЧС. Также в пятницу из озера Ясюковское в Поставском районе достали тело 33-летнего мужчины, который утонул накануне в четверг. БелТА

Люди погибли на пожарах

Вечером в субботу в деревне Руда Клецкого района горел жилой дом. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1970 года рождения.

Ночью в воскресенье загорелась квартира на 9-м этаже девятиэтажки в Минске. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1986 года рождения. МЧС

В Дятловском районе в ДТП погибла женщина

Утром в субботу на трассе в Дятловском районе 62-летний водитель на «Ситроене» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Пежо», за рулём которого был 33-летний мужчина. На месте умерла 62-летняя пассажирка «Ситроена». Водителя последнего пришлось деблокировать спасателям, мужчину госпитализировали. Помощь медиков понадобилась также 27-летней пассажирке «Пежо». БелТА, МЧС

На пожаре в Шумилино спасли 7 человек, в том числе детей и беременную женщину

В субботу днём в Шумилино загорелась квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Хозяйка, не сумев потушить огонь, покинула жильё. Спасатели вывели из одной квартиры на втором этаже мужчину и женщину, из второй — хозяйку и её беременную гостью. Также со второго этажа спустили 3-летнего ребёнка, мужчину и 13-летнего подростка. Пожар ликвидирован. МЧС